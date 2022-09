Giorgia Meloni souffle le calcio et le froid

Alors que se tenaient en Italie les élections législatives ce dimanche, c’est bien Fratelli d'Italia, le parti d’extrême droite mené par Giorgia Meloni, qui est sorti en tête des suffrages avec pas moins de 26% des voix. L'ambitieuse Romaine de 45 ans, qui a comme grandes phobies « l’islamisation de l’Europe » ainsi que les « lobbys LGBT » , a déjà également utilisé le football pour se faire une place médiatique.

???️ En Italie, c'est jour de vote. Et il y a quelques semaines, l'institut de sondage Termometro Politico a tenté de lier vote et supportérisme des gros clubs de Serie A.Ça vaut ce que ça vaut, mais quelques données sont pas mal. pic.twitter.com/ljufldfRiW — Elio Bono (@eliobonobo) September 25, 2022

Lazio ou Roma : il s'agirait de choisir

« Que je sois fan de la Roma est connu de tous et évidemment ma foi footballistique ne me permet pas de porter un maillot de la Lazio. Cela signifie que par solidarité, je donnerai ce maillot de la Lazio à ma mère, supportrice du club. »

« Nous établirons des bourses d’étude pour les sportifs de notre pays. Combien de Totti, Checchi, de frères Abbagnale avons-nous perdus à cause de ces déviances ? »

Fan de l'Islande, et pas que pour le clapping

Pas de chichi pour Mancini

Ce samedi 19 octobre 2019 entrera dans l’histoire de l’Italie. À Rome, en ce début de week-end d’automne, ce n’est pas la rimonta de la Lazio face à l'Atalanta - arrachant le nul 3-3 après avoir été menée 3-0 au Stadio Olimpico - qui marquera les esprits, mais bien le discours de Giorgia Meloni , leader du groupe d’extrême droite Fratelli d’Italia. Une allocution pleine de détermination de la politicienne qui, ce jour-là, va énormément gagner en popularité dans toute la Botte. Trois années ont passé, et celle qui placeau-dessus de tout s’apprête à s'installer tranquillement à la présidence du Conseil italien. Des élections qui ont aussi permis à deux personnages singuliers du football italien, Claudio Lotito (Lazio) et Silvio Berlusconi, respectivement présidents des clubs de la Lazio et de Monza, de devenir sénateurs. Et forcément, dans cette histoire, le ballon rond n'est jamais très loin ?Alors que le visage de Giorgia Meloni est devenu omniprésent dans le paysage médiatique transalpin, une question revient de manière récurrente sur les lèvres des Italiens : quelle équipe de football supporte-t-elle ? Le quotidien La Repubblica en a même fait l'objet d'une enquête, parvenant à retomber sur certains de ses anciens blogs, datant des années 1990 et début 2000. Sous le pseudonyme Khy-ri, elle revendique son amour pour la Lazio, l’exprimant avec des majuscules :. Comme n'importe quelle supportrice du plus vieux club de la capitale, en somme, et qui n'hésite pas à piquer l'ennemi héréditaire. Lorsqu’un blogueur lambda au nom de Mauri explique que, la jeune Giorgia acquiesce :L’ami Maury répondra alors à ce message :Giorgia Meloni serait donc plus Paolo Di Canio que Francesco Totti ? Au vu de la proximité des opinions prêtées aux supporterset celles qu'elle défend aujourd'hui sur la scène politique, cela se tient, mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Avec l'âge, Meloni délaisse ses blogs miteux et laisse entendre que son cœur penche alors pour l'autre club romain. Un comportement de footix ? Peu importe, désormais, elle ne jure que pour le triple champion d’Italie. En 2015, au travers d’un post Facebook, la protégée de Berlusconi réagit à un article du journal Le Monde sur le maillot de la Lazio qui fait écho (directement ou indirectement, à vous de choisir) au IIIReich allemand :Pour cette nostalgique de l'Italie fasciste et mussolinienne, aucun mot sur la référence au Reich, évidemment.Autre fait d’armes, quatre ans plus tôt, alors qu’elle est ministre de la Jeunesse italienne, Giorgia Meloni doit décerner la Coupe d’Italie à l’équipe de foot à cinq de la Lazio. Lors de la remise du trophée, elle lâche aux joueursEnfin, en 2017, un certain Francesco Totti décide de tirer sa révérence . La native de Rome en profite pour remercier le monument romain et lui transmettre subtilement une invitation :Un appel du pied que déclinera logiquement l’élégant Francesco.Si les frontières entreetsemble poreuse, la femme politique a tout de même bien saisi l'importance capitale au sein de la société du football et du sport dans son ensemble., déclarait-elle au Corriere dello Sport en mai 2020. Non sans manichéisme, la boss de Fratelli d’Italia souhaite faire du sport une arme contre la délinquance :(fondeur champion du monde en 2006, NDLR)(rameurs médaillés olympiques, NDLR)Pour mener à bien ce projet, elle souhaite s’inspirer du modèle islandais :Avec son programme(le droit au sport, en VF) directement inspiré du pays de Kolbeinn Sigþórsson, laitalienne et chrétienne de 45 ans argumente qu’investir dans la jeunesseEn décembre dernier, Giorgia Meloni rendait hommage à Roberto Mancini en lui décernant un mini-trophée pour le féliciter et le remercier des exploits réalisés par lalors du dernier Euro. Un brin gêné, le sélectionneur de laaccepte de recevoir cette récompense et se verra même chanter le plus bel hymne du monde avec la cheffe du parti d’extrême droite à ses côtés. Mise à part cette légère accolade,, comme le souligne le sociologue italien Pippo Russo :Pourtant, un dossier les concerne directement : la Supercoupe d'Italie. Depuis deux ans, celle-ci ne se déroule plus à Rome, ni même en Italie, mais bien Arabie saoudite. Une destination qui pourrait être moins ensoleillée à partir de 2024, puisqu'elle pourrait être organisée en Hongrie. Viktor Orbán serait prêt à casser sa tirelire pour accueillir le gratin du football transalpin et aurait déjà transmis une première proposition à la Lega Calcio avec des négociations qui pourraient se fluidifier avec Giorgia Meloni, très proche du Premier ministre hongrois. Néanmoins, selon Pippo Russo, le levier politique ne sera pas actionné :Du moins, quand lesdits dirigeants politiques ne sont pas les mêmes que ceux à la tête des clubs de football. Et ça, c'est une autre paire de manches.