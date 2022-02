Gil Vicente tient tête à Porto

FC Porto (4-4-2) : Diogo Costa - João Mário (Vieira, 67e, Mbemba, Cardoso, Zaidu (Wendell, 78e - Otavio, Eustaquio (Galeno, 31e puis F.Conceição, 67e), Vitinha (Martinez, 78e, Pepê - Evanlison, Taremi. Entraîneur : Sergio Conceição.



Gil Vicente (4-2-3-1) : Ventura - Ze Carlos, Ferrugem, Fernandes, Talocha - Carvalho, Pedrinho - Leautey (Aouacheria, 81e, Fujimoto (Bueno, 64e, Dias Lino - Navarro (Hackman, 81e. Entraîneur : Ricardo Soares.

MD

Le coq était à deux doigts de se payer le dragon.Réduit à dix dès les premières minutes du match, lesde Barcelos ont fait preuve de courage et d’une détermination sans faille pour prendre un point dans la demeure des Dragons (1-1). Mieux, même dominés de la tête et des épaules – en témoignent les 30 occasions du FC Porto contre seulement cinq du côté de Gil Vicente - les visiteurs ont ouvert le score avant d’être rattrapés quelques minutes plus tard.Après avoir vu Carvalho prendre le chemin des vestiaires une poignée de secondes après le coup d’envoi (2), lesauraient pu s’attendre à vivre un véritable cauchemar. Vaillants et bien regroupés, les visiteurs ont toutefois parfaitement défendu face aux leaders de l’élite portugaise jusqu’à prendre l’avantage à l’heure de jeu grâce à un sublime but de Fran Navarro. L’attaquant espagnol s’est défait de deux joueurs avant de gagner son duel face au gardien. L’avantage n’aura duré que quelques minutes puisque Evanilson, parfaitement servi de la tête par Mehdi Taremi, a remis les deux équipes à égalitéLes Dragons ont eu beau toucher les montants à trois reprises, le score n'a pas bougé et Gil Vicente ajoute là une nouvelle prestation de haute volée à son épopée dantesque