Gignac régale encore avec les Tigres, Thauvin aussi

#NoTeLoPierdas¡¡¡GL!!! Gran cabezazo de Gignac para marcar el segundo tanto de los universitarios.FC Juárez 0-2 Tigres#LigaBBVAMX #CreandoOportunidades pic.twitter.com/56THTD0ARz — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 26, 2022

Pendant ce temps-là, à 9000 kilomètres de Marseille.On n’arrête plus les Tigres de Monterrey, et l’équipe mexicaine le doit bien à sa doublette française. Ce vendredi soir, face au FC Juárez, André-Pierre Gignac a encore brillé en inscrivant un doublé. Sa seconde réalisation est même une bicyclette, geste qu’on a l’impression de voir toutes les semaines de sa part. Bon, cette fois, le gardien avait déserté sa cage, mais quand même !Sur son premier but, l’ancien Marseillais avait été servi par l’autre ancien Marseillais : Florian Thauvin. La connexion phocéenne a repris vie sur le centre du champion du monde, envoyé dans les buts par le finaliste malheureux de l’Euro 2016. Mais deux minutes avant ce but, c’était bien Thauvin qui ouvrait le score. Il profitait d’une erreur de la défense pour inscrire son troisième but avec sa nouvelle tunique. Grâce à leurs Français, les Tigres s’imposent 3-2 et accumulent une cinquième victoire consécutive. Une belle série au cours de laquelle APG a marqué lors de chaque match.La belle vie mexicaine.