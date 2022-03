FIFA President and Qatar Minister of Labour meet to discuss progress of labour rights https://t.co/DDi0F7gg3L pic.twitter.com/iUl3HSIcQl — FIFA Media (@fifamedia) March 15, 2022

À mais parce qu'il y avait des problèmes avec les travailleurs au Qatar ?À huit mois de la Coupe du monde, le président de la FIFA Gianni Infantino a rencontré ce mardi le ministre du Travail du Qatar et a salué lessur les droits et le bien-être des travailleurs., a affirmé Gianni Infantino dans le communiqué de la FIFA, juste après sa rencontre avec le ministre qatari.Se muant en porte-parole du gouvernement qatari, l’instance du football mondiale salue notammentqui aurait déjà permis d'augmenter les salaires de 280 000 travailleurs, ou bien l’interdiction de travailler par plus de 32,5 degrés, qui serait parfaitement appliquée s’il on en croit la FIFA (la température moyenne étant supérieure entre mai et septembre)., assure de son côté le Dr Ali bin Samikh Al Marri, ministre du Travail.Un ensemble de propos qui devrait faire bondir Amnesty International, pourtant invitée lundi à échanger avec la FIFA