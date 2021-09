MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Prochainement dans vos salles de cinéma.. Si c’était le nom d’un film avec Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino qui raconte le gros braquage de trois potes à Mendoza, on serait tous allés le voir. Mais ce long métrage n'existe pas, du moins pas dans le monde réel. Et c’est Lionel Messi, Neymar et Marquinhos qui remplacent les trois monstres du cinéma. Loin de l’Argentine, car tout se passe au Camp des Loges. Leur objectif : voir Keylor Navas garder sa place de numéro un.Selon les informations de la Corriere della Sera , le clan sud-américain du vestiaire du Paris Saint-Germain, composé de Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Neymar et Marquinhos, ferait pression sur Mauricio Pochettino, pour que la place de titulaire du portier costaricien ne soit pas mise en danger à la suite de l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Champion d’Europe l’été dernier, le jeune gardien de 22 ans n’a commencé que deux rencontres contre sept pour Navas. Le quotidien transalpin affirme que le tacticien argentin préfèrerait, au moins pour l'instant, garder l'équilibre dans le vestiaire et donc ne pas « s’attaquer » à ce pacte.À quand le pacte des italophones avec Mauro Icardi, Achraf Hakimi et Marco Verratti ?