Giampaolo vers la sortie, Pioli pour le remplacer ?

39

Il @acmilan ha comunicato a #Giampaolo l’esonero: oggi lo incontrerà per definire il divorzio. Al suo posto, confermato l’arrivo di #Pioli dopo lo stop (sulla buonuscita con l’@Inter) con #Spalletti @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 8, 2019

AAF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un nouveau fusible va sauter.Après un début de saison délicat sur le banc de l'AC Milan, Marco Giampaolo n'est plus l'entraîneur du club lombard, selon les informations de laet du journaliste Gianluca Di Marzio. «» , développe le spécialiste du mercato. Giampaolo avait été intronisé début juin et affiche un bilan mitigé : trois victoires et quatre défaites en Serie A, pour une bien triste 13place.Pour le remplacer, l'AC Milan a longtemps espéré pouvoir attirer Luciano Spalletti. Seul problème : le technicien italien est toujours lié à... l'Inter, et en pleines négociations houleuses pour la rupture de son contrat. Faute de pouvoir régler l'arrivée de Spalletti dans l'immédiat, lesauraient, toujours selon Di Marzio, jeté leur dévolu sur Stefano Pioli. L'ancien entraîneur de la Fiorentina est désormais la piste la plus crédible pour remplacer Giampaolo, et pourrait très rapidement signer un contrat de deux ans avec Milan.Milan assez.