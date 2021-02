Qui est Georgios Giakoumakis, le buteur en série du VVV-Venlo ?

25 buts en 23 matchs. Rien que ça. Des statistiques à faire pâlir de jalousie les plus fines gâchettes du continent. A 26 ans, Georgios Giakoumakis, le meilleur buteur d’Eredivisie, écrase tout sur son passage sous le maillot du VVV-Venlo, modeste 14e du championnat néerlandais. L'éclosion s'est fait attendre, mais la fleur grecque envoûte désormais de son doux parfum la totalité du pays des tulipes.

Du Monsieur 100% pressing à Monsieur 60% de buts

« Il me fait un peu penser à Cavani, dans le sens où il est toujours là à faire des courses, et il a une faculté à être présent dans les bons coups, dans la bonne zone du terrain. »

Coucou Giakou, coucou

« Devant le but, il avait déjà une réflexion, il avait l’œil. C’est un acharné, et cet état d’esprit est très important pour réussir. »

Eldoradivisie

20 - Only Tonny van der Linden has reached 20 Eredivisie goals faster (18 games back in 1956-57) than Georgios Giakoumakis (19 games). Deadly. pic.twitter.com/USbihxGnzZ — OptaJohan (@OptaJohan) January 27, 2021

Voilà le message qu’avait souhaité faire passer Georgios Giakoumakis au moment de célébrer un but avec le club grec d'Atsalenios. Inspiré par Mario Balotelli, l'attaquant d’à peine 16 ans avait alors dévoilé cette phrase devenue iconique en soulevant son maillot. Comme les grands. Une question prémonitoire puisque tous les défenseurs d'Eredivisie se la posent aujourd'hui. Car si deux choses sont inévitables aux Pays-Bas en ce moment, ce sont bien le coronavirus, et Giakoumakis qui plante.Le Grec caracole en tête du classement des buteurs, loin devant son dauphin Donyell Malen (PSV), qui culmine à treize pions. À lui seul, Giakoumakis a marqué davantage que l’ensemble des joueurs d'Emmen, Waalwijk et l'ADO Den Haag. Forcément, le VVV-Venlo est Giakou-dépendant, l'attaquant grec ayant planté 62% des buts de son équipe en championnat. Même l'arrière-garde du Vitesse Arnhem, deuxième meilleure défense du championnat, a volé en éclats, atomisée par un quadruplé de l'artificier le 27 janvier (4-1). Et ce n’était même pas son coup d’essai : le Grec avait déjà vu quadruple contre Den Haag deux semaines plus tôt (4-1).L’intéressé est pourtant arrivé aux Pays-Bas il y a seulement sept mois. Surtout, il n'avait marqué que trois fois la saison dernière. Martin Chudý l’a côtoyé de mars à juillet 2020 au Górnik Zabrze, en Pologne, où Giakoumakis était prêté. Le gardien explique pourquoi la machine n'était pas encore en route :Si le néo-international grec n’était pas destiné à un rôle de buteur, c’est sans doute parce qu’il a été victime de sa réputation. Une réputation flatteuse de soldat qui n’hésite pas à foncer de lui-même en première ligne pour servir de chair à canon et mâcher le travail de ses compagnons d’armes., resitue le milieu français Azrack Mahamat, ancien coéquipier de Giakoumakis à Platanias (D1 grecque) entre 2014 et 2016.Mais pour le gardien français Kevin Olimpa, qui a aussi pu observer la bête de près à Platanias, Giakoumakis ne peut pas être résumé qu'à son punch. L'ancien international martiniquais ose même une comparaison éloquente. «. »Et si Giakoumakis vit aujourd’hui un rêve éveillé avec Venlo, il reste traumatisé par un événement collectif, décrit à Voetbal International comme le(Rires.)Et Giakoumakis de mesurer sa chance d’être encore en vie :Mais le sensible Grec ne fera pleurer personne. Si sa carrière a enfin pu décoller, c’est aussi grâce à cette notion toute néerlandaise de respect dont il ne se prive pas au moment d’humilier les défenses du royaume. Encore faut-il pouvoir les planter, ces quadruplés. Alors, qu’est-ce qui a changé entre le Giakoumakis si avare de buts depuis le début de sa carrière (26 en 150 matchs avant Venlo) et celui qui fait trembler les Pays-Bas ? Rien ou presque, à en croire ses anciens coéquipiers comme Kevin Olimpa.Quant à Azrack Mahamat, il estime que le natif d’Héraklion, en Crète, a simplement appris à canaliser sa fougue., sourit le milieu retourné à l’US Lusitanos Saint-Maur (National 2).Ainsi, ce n’est pas tant Giakoumakis qui a changé, mais plutôt ce qu’il y a autour de lui. «» , reconnaît le principal intéressé auprès de Trouw . De Nikos Machlas (111 buts en 196 matchs avec Vitesse Arnhem et l’Ajax) au héros de l’Euro 2004 Angelos Charisteas (Feyenoord et Ajax), en passant par Kostas Mitroglou au PSV - l’exception qui confirme la règle, les buteurs hellènes semblent atterrir dans un eldorado offensif, après avoir connu un climat footballistique tellement plus aride chez eux.Stan Valckx, le directeur sportif de Venlo qui a cru en Giakoumakis, l'affirme auprès de 1Limburg : il faut changer d'approche pour jauger un joueur en provenance d'un certain championnat. Pour un buteur, en l'occurrence, le tout est de ne pas s'arrêter à un nombre de buts indigent.. «» , ajoute auprès de NRC un agent grec à l'origine du transfert du joueur à Venlo, se faisant l'écho d'une stupéfaction générale dans un pays qui est passé à côté d'une telle comète.Mais le mérite en revient surtout au principal intéressé, qui a donné de sa personne pour s’ouvrir le chemin du succès., déroule un Stan Valckx bluffé. Et Giakoumakis ne s’arrête pas là, forçant son destin :, exposait-il à la Gazzetta cet automne. Accordé. L’accueil réservé par le club à son arrivée () achèvera de mettre le Crétois dans la peau d’un roi.Aujourd'hui, Giakoumakis a un menu à son nom dans un restaurant crétois de Venlo, mais rien ne semble le faire descendre de son petit nuage. Cela tient au tempérament du bonhomme, estime Stavros Vasilantonopoulos, son ancien coéquipier à l'AEK Athènes. «. » De quoi prendre avec beaucoup de décontraction le défi péremptoire lâché par son entraîneur Hans de Koning dès leur première rencontre : «» . Et mat.