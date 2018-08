Ghoddos s'engage finalement à Amiens

3

JT

Cette fois-ci, c'est (peut-être) la bonne.Alors que l'attaquant iranien Saman Ghoddos devait s'engager début août avec le Stade rennais –Östersunds avait accepté l'offre rennaise (3,5 millions d’euros plus 20% sur le montant d'une éventuelle revente) – avant que le dossier ne capote, car le joueur avait été annoncé le 8 août à Huesca, le bonhomme pourrait finalement signer à Amiens . En tout cas, Ghoddos était jeudi après-midi en Picardie pour passer sa visite médicale alors que les avocats des différents clubs cherchaient à régler les derniers détails du transfert.Le président de l' Amiens SC Bernard Joannin , raconte la suite dans les colonnes du: «» Ghoddos aurait choisi de s'engager pour quatre ans et 4 millions d’euros, alors que les contrats signés avec Huesca et Rennes seraient caduques car non signés par le club suédois.Selon le quotidien espagnol, Huesca avait fixé une clause libératoire à 40 millions d’euros, et aurait déjà saisi la FIFA pour faire valoir ses droits, avec le risque qu'un transfert ailleurs soit invalidé et que le joueur soit suspendu si les engagements étaient confirmés et non tenus.Un bordel, un vrai.