Getafe manque le coche face à la Real Sociedad

Real Sociedad (4-4-2) : Rulli - Zaldua, Aritz, Héctor Moreno, Muñoz - Sangalli (Ramirez, 66e), Merino, Rubén Pardo (Zubimendi, 84e), Oyarzabal - Barrenetxea (Juanmi, 90e+1), Willian José. Entraîneur : Imanol Alguacil.



Getafe (4-4-2) : David Soria - Damian, Djené, Ignasi Miquel (Molina, 44e), Cabrera - Shibasaki, Maksimović, Flamini (Sáiz, 62e), Mathías Olivera - Mata, Duro (Ángel, 46e). Entraîneur : José Bordalás.

Leçon de Real-isme.Alors que Getafe devait absolument s’imposer pour creuser l’écart avec le FC Séville dans la course à la Ligue des champions, les Madrilènes ont complètement craqué sur la pelouse de la Real Sociedad . Du coup, les Basques s’imposent sereinement et peuvent continuer à croire à une place européenne.Grâce à l’aide de la vidéo, les locaux obtiennent un penalty au bout de vingt minutes. Willian José ne prend pas de pincettes, et ouvre la marque en frappant en force dans le but de David Soria . En panne d’inspiration, José Bordalás procède à deux changements de part et d’autre de la mi-temps, mais cela ne suffit pas pour inverser la tendance. De buteur, Willian José se transforme en passeur et sert Mikel Oyarzabal en profondeur. Le capitaine basque fait le break en envoyant le ballon en pleine lucarne : la Real Sociedad peut souffler, le plus dur est fait.La réduction du score signée Samuel Sáiz (entré à l’heure de jeu à la place de Mathieu Flamini ) ne changera rien. Il reste trois journées aux Madrilènes pour ne pas complètement s’effondrer.