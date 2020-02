Getafe fait vriller l'Ajax, Manchester United tient tête à Bruges

À l'occasion de cette première fournée de seizièmes de finale aller de la C3, Getafe a appliqué le tarif habituel à l'Ajax, réduit au rang de spectateur impuissant (2-0). Manchester United, lui, a réalisé une bonne opération en décrochant un nul à l'extérieur sur la pelouse du FC Bruges (1-1). Même son de cloche pour le FC Séville, assez heureux à Cluj (1-1). L'Inter, de son côté, a fait le boulot à Ludogorets malgré une équipe bis (0-2). Les cartons de la soirée sont pour l'Eintracht Francfort, large vainqueur de Salzburg grâce à un triplé de Kamada (4-1) et le Sporting Portugal, en promenade face à l'Istanbul Başakşehir (1-3).

7

Par Douglas de Graaf

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une détonante opposition de style que seule la Ligue Europa a la délicatesse de nous offrir. Le flamboyant football total de Tadić, Ziyech et Van de Beek d'un côté, la solidité défensive et le réalisme de Getafe de l'autre. L'équipe de France n'étant pas championne du monde pour rien, c'est la deuxième philosophie qui triomphe de la première. Dans le plus pur style des: une combinaison astucieuse sur coup franc, une finition clinique de Deyverson (1-0, 37) et une arrière-garde qui ne laisse pas une mouche voler. Pour preuve, l'Ajax n'a pas pu s'essayer à la moindre frappe en première période. Et assistera même impuissant au contre létal ponctué par Kenedy dans le temps additionnel, qui place les Madrilènes en excellente position en vue du retour.L'une des affiches les plus alléchantes de ces 16de finale, à coup sûr. Surtout que pour une fois, Manchester United n'aligne pas son équipe D en C3. Une petite majorité de titulaires (Maguire, Matić, Martial) qui n'empêche pas lesde se faire prendre à la gorge par ces Belges avides de sang, qui avaient fait trembler le Real Madrid au Bernabéu en poules. Sur un gros javelot venu de l'arrière, les défenseurs de Manchester United ne sont apparemment pas assez de trois pour serrer Bonaventure Dennis, qui n'a plus qu'à lober un Romero hagard. Pas grave, lesavaient tout prévu pour ne pas faire replonger les poulains de Solskjær : à savoir titulariser un gamin de 19 piges (Maxim De Cuyper) qui n'avait jamais joué une seule minute en pro. Une touche grotesque effectuée par le malheureux minot plus tard, et voilà qu'Anthony Martial remet les équipes à égalité. Plus qu'à valider ce résultat à Old Trafford, lesSept. Comme le nombre de changements opérés par Antonio Conte dans son onze de départ par rapport à sa dernière compo face à la Lazio (1-2). Logiquement, les seconds couteauxgalèrent à accorder leurs violons, d'autant que Ludogorets ne sort pas de nulle part (séduisant deuxième du groupe H). Il faut attendre les 20 dernières minutes pour que les Milanais se trouvent, ce qu'ils font superbement pour permettre à Eriksen de péter le cadenas adverse, avant de mettre Lukaku en orbite pour transformer un penalty provoqué par ses soins dans le. Finalement agréable, ce séjour en Bulgarie.En voilà un qui n'a pas perdu sa soirée ! À 23 piges, Daichi Kamada commence à se faire un nom de l'autre côté du Rhin, mais a décidé de lui faire traverser les frontières du Vieux Continent. En prenant soin de montrer toute l'étendue de sa palette : une reprise du droit imparable, un soyeux petit piqué du gauche après un dribble déroutant et une tête appliquée. Histoire d'achever le cauchemar duJérôme Onguéné, Kostić termine le taff avec douceur. Et même si Hwang réduit l'écart sur penalty pour les Autrichiens, l'Eintracht a un pied et trois orteils en huitièmes.Qualifié à l'arrache, l'Istanbul Başakşehir d'Enzo Crivelli, Gaël Clichy et Demba Ba s'avance un peu en victime dans l'antre du Sporting. Un sentiment qui ne met pas longtemps à se matérialiser. Trois minutes à peine, quand Coates impose sa puissance sur corner pour foutre lesdevant. Une belle reprise croisée de Šporar, une douceur de Vietto : l'ardoise est réglée. Même si Višća, sur penalty, tenait absolument à payer son dessert.Marre des sempiternelles oppositions de style ? Voici donc une belle « similitude de style » entre les flèches offensives du Shakhtar Donetsk et de Benfica. Toujours exilés à Kharkiv pour leurs matchs à domicile, les Ukrainiens démarrent plus fort, mais doivent attendre la deuxième période et un éclair de Marlos pour prendre le lead. Mais comme les Portugais n'ont pas du tout envie d'être mangés à la sauce brésilienne, Tavares claque un humiliant petit pont pour provoquer un penalty transformé par Pizzi. Le dernier mot reviendra aux locaux (enfin presque), davantage enthousiasmants et récompensés par Kovalenko.Un peu tombé aux oubliettes, ce Copenhague-Celtic ? Oui, et c'est bien dommage tant cette rencontre aura été agréable, rythmée et disputée. Un Français buteur d'un joli piqué (Odsonne Edouard), un Johnsson magistral dans les bois danois pour frustrer le Bleuet à trois reprises, un Forster pas en reste du côté des visiteurs (un penalty détourné sur son poteau)... Emmitouflés dans un magnifique maillot jaune, lesne repartiront de la capitale danoise qu'avec un seul point.