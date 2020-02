Getafe donne le tournis à Valence

14

Soria - Olivera, Etxeita, Dakonam, D.Suárez - Cucurella, Maksimović (Timor, 89e), Arambarri, Nyom (Kenedy, 61e) - Mata, Molina (A.Rodríguez, 80e). Entraîneur : José Bordalás.

Doménech - Gayà, Diakhaby, Paulista, Florenzi - Soler (Kang-In, 70e), Kondogbia, Parejo, F.Torres - M.Gómez (Sobrino, 89e), Rodrigo (Guedes, 59e). Entraîneur : Albert Celades.

Sale semaine pour le FC Valence.Après son élimination en quarts de finale de la Coupe d'Espagne contre Grenade, lesavaient rendez-vous sur la pelouse de Getafe, l'une des équipes en forme de ce début d'année 2020. Une rencontre qui s'est transformée en cauchemar. Dès le premier acte, les visiteurs subissent les assauts madrilènes et Jaume Doménech doit s'employer plusieurs fois face aux tentatives de Jorge Molina, Nikola Maksimović et Marc Cucurella. Grâce à sa réactivité dans les buts, Valence peut s'estimer heureux de rentrer aux vestiaires avec un score nul et vierge.Malgré un quart d'heure de discussion pour remettre en place l'équipe, la donne ne change pas en deuxième période et Getafe continue d'exercer une pression constante sur la défense des. Servi en retrait, Jaime Mata arme une frappe en plein centre sur Doménech qui capte le ballon grâce à un bel arrêt réflexe. Mais ensemble, Mata et Molina vont finir par trouver le moyen de franchir l'obstacle Doménech : le premier attaquant permet au second de suivre un tir repoussé par le gardien afin d'ouvrir le score (58, 1-0). Incapable de réagir via des occasions de but, Valence se fait percer plein axe par Molina qui s'offre un doublé à la suite d'un numéro en solo (67, 2-0). Sans doute frustré par le déroulement du match, Alessandro Florenzi tacle Cucurella par derrière et reçoit un carton rouge pour allonger le cauchemar des siens. En fin de match, Mata corse l'addition suite à un contre assassin (88, 3-0).C'est donc une quatrième victoire consécutive pour Getafe en Liga, de quoi occuper provisoirement la troisième place au classement.