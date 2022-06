Gérone s'impose à Tenerife et retrouve la Liga

Tenerife 1-3 Gérone

Tenerife (4-4-2) : Soriano - Moore, González (Ruiz, 45e), León, Mellot - Mollejo, Sanz, Corredera, Bermejo (Elady, 64e) - Gallego, González (Shashoua, 64e). Entraîneur : Luis Miguel Ramis.



Gérone (3-5-2) : Carlos - Bueno, Espinosa, Juanpe - Martínez (Izquierdo, 90+1e), García, Lozano, Martín (Sáiz, 17e, Sanchez, 84e), Fernández - Baena (Terrats, 90+1e), Stuani (Bustos, 85e). Entraîneur : Michel.

AEC

Trois ans après sa descente, Gérone retrouve la Liga. Les hommes de Michel sont venus à bout de Tenerife grâce à une victoire 3-1 dans les Canaries, après un triste match nul 0-0 à l'aller.Plus entreprenants que les Canariens, lesont imposé leur rythme dans un stade de Heliodoro qui leur est pourtant très hostile. Sur le terrain, les joueurs de Tenerife multiplient les fautes pour couper les phases de jeu de Gérone, qui parvient tout de même à se procurer les plus belles occasions. Sentant les siens en grandes difficultés, Enric Gallego tente même de remettre un centre de la main (30). Mais n'est pas Maradona qui veut, même en maillot blanc et bleu. Quelques minutes plus tard l'arbitre siffle à son tour une main : celle de Sergio González qui contre une reprise de volée d'Espinosa. Au point de pénalty Stuani ne tremble pas et enfonce le premier but de la soirée (0-1, 42). Juste avant la pause Tenerife réclame à son tour une main dans la surface, mais l'arbitre ne bronche pas et renvoie tout le monde aux vestiaires.La deuxième période est beaucoup plus disputée par les deux barragistes, à l'image de la belle tentative d'extérieur du pied de Sanz à l'entrée de la surface (52). Le travail de Tenerife paie enfin lorsque Ruíz, tout juste entré en jeu, marque. Oublié au second poteau, le défenseur reçoit un sublime centre d'Alex Corredera qu'il n'a plus qu'à couper de la tête (1-1, 59). Un bonheur qui ne durera que neuf minutes à l'Heliodoro, puisqu'Alex Baena, dont une frappe avait déjà frôlé le poteau juste avant, voit son tir être détourné par José Leon, qui trompe son propre gardien (1-2, 68). Les Catalans finissent par faire le break sur un but d'Arnau Martinez qui ressemble étrangement à celui de Sergi Roberto un 8 mars 2017 (1-3, 79).Symbolique presqu'aussi forte, puisque c'est bien un enfant de la Catalogne qui permet définitivement à Gérone de faire sa remontada.