Gérone fait trébucher le FC Séville

Gérone (4-3-3) : Bono - Fernández, Juanpe, Bernardo, Muniesa - Pere Pons, Douglas Luiz, Granell (García, 84e) - Portu (Porro, 78e), Borja García (Alcalá, 90e+2) - Stuani. Entraîneur : Eusebio.



Séville (4-2-3-1) : Vaclík - Jesús Navas, Sergi Gómez, Carriço (Gnagnon, 78e), Escudero - Roque Mesa (Gil, 70e), Banega - Sarabia, Vázquez, Munir (Promes, 54e) - Ben Yedder. Entraîneur : Joaquín Caparros.

Dans les deux camps, c’était un match crucial.Côté Gérone , dans la lutte pour le maintien. Côté Séville, pour gratter une place qualificative pour la Ligue des Champions. Au final, ce sont les locaux qui l’emportent aux forceps et s’offrent un micro bol d’air. Au terme d’une première mi-temps plutôt équilibrée, les deux équipes se séparent pourtant sur un score nul et vierge. Il faut attendre l’heure de jeu pour voir Gérone enclencher une rapide contre-attaque, et une impressionnante combinaison offensive. Cristian Portu dépose la défense avant de servir Pere Pons , lequel remet ensuite dans l’axe pour son compatriote qui n’a plus qu’à ouvrir le pied pour battre Tom áš Vaclík.Ce premier succès après six défaites d’affilée permet aux Catalans de sortir de la zone rouge et de compter désormais deux unités d’avance sur le premier relégable, Valladolid . Pour le FC Séville , ce revers à l’extérieur est synonyme de stagnation à la cinquième place mais à égalité avec Getafe , quatrième.Il faudra espérer un revers des Madrilènes à la Real Sociedad , plus tard dans l’après-midi, pour rester dans le