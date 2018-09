Gérone-Barcelone, le mirage américain

En ce début de championnat espagnol, une polémique en chasse une autre. Après avoir annoncé la délocalisation d’une rencontre par an aux États-Unis, la Liga a décrété que les premiers de corvée seront Gérone et Barcelone. Un choix ô combien délicat, les deux villes étant des bastions de l’indépendantisme catalan, de la part d’un Javier Tebas qui fait de la politique tout en s’en cachant. Décorticage.

Tebas, en bon pompier pyromane

Par Robin Delorme

Tous propos recueillis par RD

La vie politique catalane ne se limite pas à Manuel Valls. Le football en prend également sa part. Car en cette rentrée de la Liga, une nouvelle décision de Javier Tebas, président pyromane de la LFP espagnole, provoque l’ire de ses détracteurs, nombreux en Catalogne. Dans les faits, après avoir officialisé quelques jours plus tôt la tenue d’une rencontre de Liga aux États-Unis, le président de la ligue confirme que le derby entre Gérone et Barcelone se disputera en janvier prochain à quelque 7573 kilomètres du stade de Montilivi. Direction Miami Beach et son Hard Rock Stadium, donc, pour ce troisième derby de l’histoire entre les deux voisins en première division. Ce choix, dicté par un impératif contractuel – chaque année, et durant 15 ans, la rencontre délocalisée outre-Atlantique devra compter sur la présence du FC Barcelone ou du Real Madrid –, ravive les braises des tensions politiques inhérentes à la Catalogne et, par extension, à son football. «» , synthétise Carles Viñas, docteur en histoire contemporaine de l’université de Barcelone.Retour un an plus tôt, quand la première réception du FC Barcelone par le Girona FC en Liga se déroule sous des auspices festives. Et politiques, donc. À peine le coup d’envoi est donné que de multiples– drapeau symbole de l’indépendantisme de la Catalogne – fleurissent dans les tribunes du Montilivi et que les cris de «» – «» en VF – rythment le déroulé de la rencontre. À l’heure où institutions étatiques et régionales se font la guerre autour du référendum d’auto-détermination, autant dire que ce derby catalan dégage des relents de softpower pour la Généralité. Onze mois plus tard, le climat dans la société est toujours aussi délétère, à la différence près que la LFP y est allée de son grain de sel. En décidant, sans aucune discussion, de délocaliser ce derby aux États-Unis, la Ligue remet la politique au centre des débats : «C’est que, depuis 2013 et la nomination de Javier Tebas à la tête du football pro espagnol, le supporter n’est plus que la variable d’ajustement du modèle économique. Rien de nouveau sous le soleil, donc, dans un championnat qui s’est construit autour de la domination sans partage du couple Real-Barça. La nouveauté, c’est la politisation à outrance d'un sujet que le sieur Tebas déclare apolitique. La Liga n’est plus à une contradiction près, comme en attestent les péripéties de l’annonce de cette délocalisation. Pour tenter de contenter les déçus, le club de Gérone, en accord avec la Ligue, promet le remboursement de 40% du prix de l’abonnement, ou un aller-retour dans la journée vers Miami pour 1500 spectateurs. Du côté des partis politiques pro-indépendance, le silence est pourtant de mise. À l’heure des derniers préparatifs pour les élections municipales, «» , dixit Carles Viñas : «» .Mais face à la peur d’une énième démonstration de force des mouvements indépendantistes, la LFP fait le choix du tout-politique. «, professe Javier Tebas sur les ondes d’Onda Cero.» Ce qui ne l’empêche pas de dégainer un arsenal pro-unioniste pour vanter les bienfaits de la « marque Espagne » . Pêle-mêle, les drapeaux catalanistes seront bannis du stade de Miami alors que la LFP annonce la distribution de pas moins de 40 000 bannières espagnoles, le tout sous l’air de la, hymne sans parole espagnol. Autant de faits qui contredisent la théorie de la non-ingérence de la politique dans les choix de la Ligue, mais qui ravissent Manuel Valls, candidat potentiel à la mairie de Barcelone. «, assure Carles Viñas.