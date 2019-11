Gernot Rohr n’est plus payé par le Nigeria

AB

Gernot Rohr, le sélectionneur allemand du Nigeria, commence à se poser des questions.Alors que les Super Eagles ont terminé à la troisième place de la CAN 2019 en Égypte, qu’ils avaient enchaîné par deux bons résultats en amicaux en l’Ukraine (2-2) et contre le Brésil à Singapour (1-1) et poursuivi en dominant le Bénin (2-1) et le Lesotho (4-2) en qualifications pour la CAN 2021, le technicien ne voit toujours rien venir sur son compte en banque. «» , confirme l’ex coach de Bordeaux à. Selon nos informations, cela fait près quatre mois qu’il n’a pas touché une thune. «» , commente-t-il pudiquement, alors que son salaire mensuel est estimé à 47 000 €. Évidemment, cette situation invite Rohr à s’interroger sur son avenir, rappelant que son contrat s’achève le 30 juin prochain.Le règlement de la FIFA rappelle qu’un joueur ou un entraîneur qui n’a pas perçu son salaire depuis deux mois peut demander la résiliation de son contrat, et accessoirement porter l’affaire devant l’instance. Rohr a été reçu mercredi par Sunday Dare, le ministre des Sports, qui l’a félicité pour son travail, et lui a même parlé d’une prolongation de deux ou trois ans. Gonflé, le ministre a sans doute oublié qu’au Nigeria, c’est l’État qui prend en charge le salaire du sélectionneur et de son staff technique. «» , souffle le coach, engagé en août 2016 et qui avait qualifié le Nigeria pour la Coupe du Monde 2018. Avant de rentrer en France, Rohr a ajouté qu’à partir du 1janvier prochain, il sera «» , si rien n’est réglé d’ici là.Avec un peu de chance, travailler Sunday pourrait lui valoir quelques extras...