Gérard Lopez inculpé pour faux et usage de faux au Luxembourg

12

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le tour du Benelux.Après avoir vu son autre club de Mouscron faire banqueroute dans la semaine, Gérard Lopez a également été inculpé chez lui, au Luxembourg, ce vendredi. L'affaire, qui date de 2014, avait été dévoilée un an plus tard sur une radio locale. Comme nous en informe L'Essentiel , un quotidien du grand-duché, l'homme d'affaires et président de Bordeaux est accusé de «» à hauteur de 2 millions d'euros, dans une histoire de blanchiment d'argent entre l'écurie de Formule 1 Lotus (dont il était co-propriétaire à l'époque, avec Éric Lux), le Fola Esch - club luxembourgeois dont il était également président - et la société Lynx Investements United, basée à Hong Kong. Lopez, qui nie en bloc les faits qui lui sont reprochés, et son associé Éric Lux, risquent entre trois mois et cinq ans de prison.En tout cas, Gérard Lopez semble plus titré au XXIe siècle que les Girondins.