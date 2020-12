Gérard Houllier est mort

JB

Une triste nouvelle de plus en 2020.Gérard Houllier est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 73 ans, ont annoncé RMC Sport etce matin. Le technicien français venait de regagner son domicile ce week-end après avoir subi une opération de l'aorte il y a trois semaines.L'ancien sélectionneur de l'équipe de France était surtout connu pour avoir dirigé pendant six ans le mythique Liverpool, un club avec lequel il avait réalisé un joli quadruplé en 2001 (Coupe de l'UEFA, FA Cup, League Cup et Supercoupe d'Europe). La même année, il avait été sauvé à quelques minutes près avec une première opération de l'aorte, et suivait, depuis, un traitement médical important qui ne l'a pas empêché d'entraîner pendant encore une décennie. Champion de France avec le PSG en 1986, son premier titre, il en remportera deux autres avec l'OL en 2006 et 2007. Il avait finalement mis un terme à sa carrière de coach avec un court passage sur le banc d'Aston Villa, avant de rejoindre le club de New York Red Bull en tant que directeur sportif jusqu’en 2016. Houllier était toujours une personne influente dans le foot, étant notamment impliqué dans le projet Red Bull et restant conseiller du président Jean-Michel Aulas à Lyon.