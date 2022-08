À Georges déployé

« Je le trouvais un peu tendre. C'est un joueur qui ne peut pas jouer tout seul en pointe, il lui faut un accompagnement. Il faut qu’il s’aguerrisse encore. »

À Lyon, un défi de taille

« Je mesurais 1,40m et quelques à 14-15 ans. Je faisais ce que je pouvais faire avec ma technique et je complétais mon manque physique par ça. »

Un grenat à dégoupiller

« Il y avait un site qui suivait la N3 et demandait à chaque entraîneur à la fin des matchs, qui était le meilleur joueur adverse. C’était toujours la même réponse : Georges Mikautadze. »

Georgia on my mind

Par Alexandre Le Bris et Mathieu Rollinger, à Metz

Tous propos recueillis par ALB et MR, sauf ceux de Frédéric Antonetti issus d'une conférence de presse.









Toutes les portes ne font pas le même bruit lorsqu’elles se ferment. Et Serge, le lapin rose de la RATP, ne sait que trop bien que certaines peuvent mêmesi on y met les mains. Georges Mikautadze, lui, ne porte pas de t-shirt jaune informe et n’est pas un usager du métro, puisqu’il préfère porter à la ville de soyeux ensembles Gucci et arpente les rues de Metz au volant de sa propre Mercedes. Pourtant, il connaît très bien du haut de ses 21 ans la sensation du bois claqué sur le bout du nez. La dernière occurrence de ce type remonte au 8 août 2021. Une époque pas si lointaine, où Metz est un club de Ligue 1, fournit quelques ambitions de se maintenir une troisième année d’affilée dans l’élite après la jolie dixième place obtenue la saison précédente et reçoit pour cette première journée de championnat le champion de France en titre : le LOSC. C’est à la 92minute de jeu que Frédéric Antonetti lance la saison de Georges Mikautadze. Fort de ses 19 buts en D1B belge la saison passée qui ont grandement contribué à la promotion du RFCU Seraing, club partenaire du FC Metz à qui il était prêté, le jeune numéro 9 a à cœur de se montrer sous son meilleur jour., narre-t-il. Tellement d’ambition que, sur ses deux seuls ballons, alors que le score est de 3-2 pour des locaux jusqu’ici héroïques, il décoche deux frappes. Pour, le pense-t-il, plier le match. Sauf que sur la seconde tentative, à la 97minute, le ballon est contré et offre à Burak Yılmaz dans la continuité le but de l’égalisation (attribué comme CSC à Alexandre Oukidja).C’est à ce jour le dernier ballon en Ligue 1 touché par Georges Mikautadze. En effet, dans la foulée de cette désillusion, les réactions, les choix de son entraîneur et sa propre réflexion le poussent à demander un nouveau prêt à Seraing., commentait coach Frédo une fois la frontière franchie par le joueur.Un an plus tard, la peau a eu le temps de bronzer à nouveau et le FC Metz de redescendre d’un cran. Georges a lui retrouvé le groupe pro des Grenats, cette fois avec le statut d’un titulaire en puissance. Pourtant, si c’était à refaire, il ne changerait rien., jure-t-il en pesant chacun de ses mots.En Ligue 2, au vu de ses premières sorties, il y a de grandes chances que ça fasse ficelle. Et pour cause : pour son retour en Moselle, il marque et offre une passe décisive face à Amiens ( 3-0 ). S’il frappe le poteau à Caen ( 1-0 ) une semaine plus tard, l’attaquant de poche retrouve le chemin des filets la journée suivante en crochetant deux défenseurs valenciennois avant de conclure ( 2-0 ). Sorti sous une standing-ovation de Saint-Symphorien, le petit barbu réalise un début de saison presque parfait, crevant enfin l’écran en France. Enfin, car il avait auparavant pris la mauvaise habitude de manquer ses grands rendez-vous, que ce soit sur les bords de la Seille ou dans son Lyonnais natale.Pourtant, le petit Georges, avant de devoir emprunter les itinéraires bis, était bien sur une voie royale. Son histoire démarre comme dans un rêve de gone. Dans la capitale des Gaules, alors que sa famille est installée sur la place Jean Macé, dans le VIIarrondissement de Lyon, il effectue le court trajet jusqu’aux terrains du FC Gerland, où il prend sa première licence., rembobine le pélo. Pas besoin pour les recruteurs de l’OL de faire le tour des parkings de supermarchés de la région pour dénicher le crack, ils n’ont qu’à le recueillir sur le pas de la porte. Pas besoin non plus de lui fournir une tunique, le gamin du 6-9 et s’imagine déjà en blanc :C’est donc à neuf qu’il fait ses débuts au centre de formation de l’OL., pose-t-il.. Il faut dire qu’il présente déjà à cet âge pas mal de raisons d’y croire. Amaury Barlet, qui a été l’un de ses éducateurs chez les Gones dans les catégories U12 et U13, se souvient d’un avant-centre loin d’être maladroit :. Et quand les filets ne tremblent pas, c’est son caractère de compétiteur qui prend le relais, comme cette fois où il s’en était voulu de longs jours pour avoir. Dans cette surface de réparation, les éducateurs lyonnais voient donc émerger un chasseur de buts dans la lignée des Karim Benzema, Alexandre Lacazette ou Anthony Martial. Mais en U15, l’ascension est stoppée net.Premier claquement de porte. Celle de l’OL, son, qui ne le conserve pas., détaille le boss de la formation lyonnaise, Jean-François Vuillez, en prenant des pincettes.Pour le principal intéressé, c’est une autre raison qui est à l’origine de ce coup d’arrêt :. Chose que Jeff Vulliez résume de la sorte :. Invité à aller voir à l’étage du dessous, il rebondit donc en 2015 en périphérie lyonnaise, à l’AS Saint-Priest. Abattu et le moral dans les chaussettes ? Ce n’est pas le genre de la maison., assure Samir Ghemazzi, l’entraîneur san-priot. Cet échec, Georges Mikautadze jure qu'il ne l'a pas ruminé bien longtemps :Pendant deux saisons, Georges va surtout évoluer avec les U17 nationaux face à des adversaires lui rendant 30 centimètres. Résultat ?, place d’emblée coach Samir.Imperturbable, le môme continue de grandir au club rhodanien, se payant quelques excursions chez les U19 dirigés par Lionel Bah., raconte le formateur. En U17 Nationaux, il continue de faire des merveilles., s’emballe Ghemazzi.Mais c’est un match à domicile face... à l’OL qui va marquer un nouveau tournant dans son parcours., explique Mikautadze. Cette-fois ci, il ne rate pas son. Avec un triplé, il terrasse l’OL et attire les regards. Ceux de son ex, déjà, qui a cherché à le récupérer, comme le confient Samir Ghemazzi et Denis Schaeffer., avance ce dernier. Alors directeur du centre de formation du FC Metz, Denis Schaeffer était aussi installé ce jour-là dans les gradins, invité par Gabriel Dupuis, l'agent de Georges. Et le Lorrain n’a visiblement pas fait le déplacement pour rien., concède Schaeffer.Comme un certain Bouna Sarr avant lui , le Rhodanien de toujours se retrouve dès l’été 2017 à 400 kilomètres de chez lui plus au nord avec, une deuxième chance à saisir dans ce qui est pour luidans lequel il se. Pour cela, il faudra encore patienter un peu., souffle Denis Schaeffer.» Sébastien Tambouret ne dira pas le contraire., avoue l’ex-coach des U19 grenats et actuel adjoint à Valenciennes.Il faut alors l’intervention de l’encadrement messin pour le remettre dans les clous., continue Tambouret.Loin de son cocon, de son père, chauffeur-livreur, de sa mère, vendeuse, de son petit frère et sa grande soeur, Georges a peut-être pensé que la porte se fermerait cette fois pour de bon., décrit Schaeffer.La suite n’en sera que plus limpide. Pour une fois. En 2018, il intègre la réserve dirigée par Grégory Proment., décompte l’iconique milieu grenat.S’il est récompensé d’une entrée en jeu en Ligue 1 à Nice en décembre 2019, le chemin se poursuivra outre-Quiévrain. Le FC Metz a depuis 2013 scellé un partenariat avec le RFC Seraing, qui fait du club belge une sorte de "réserve +" des Grenats, et lui prête lors de la saison 2020-2021 huit joueurs dont Georges., développe Guillaume Dietsch, gardien qui a débarqué dans la banlieue liégeoise au même moment que son coéquipier et y entame cette année un troisième prêt consécutif., ajoute Proment.Dès le premier match, d’ailleurs, avec un quadruplé sur le terrain de Lommel. Sur la rive droite de la Meuse, Mikautadze engrange confiance, muscles et une vraie crédibilité, bien aidé par un cadre dans lequel il ne manque pas de repères et où il est chargé de lancer les chants de victoire., témoigne Guillaume Dietsch.La promotion en première division, le titre de meilleur buteur du championnat et l'élection en tant que Métallo d’or : il n'en fallait pas plus pour que Mikautadze soit mis en orbite grâce au club-satellite. De quoi faire saliver les supporters messins, qui gardent traditionnellement un œil avisé sur "leur" équipe de Belgique. Et quand GM9 est contraint d'y retourner pour une seconde saison, alors que le club à la Croix de Lorraine a besoin de toutes ses forces vives dans sa lutte pour le maintien, pas mal d’interrogations planent autour de ce choix., clarifie Greg Proment, aujourd’hui coach adjoint... du RFC Seraing.Douze mois plus tard, en Ligue 2, c’est pourtant là que réside la vraie richesse de cette équipe menée par Laszlo Bölöni, profitant des automatismes créés par Ablie Jallow, Youssef Maziz et Georges Mikautadze en Jupiler Pro League. Et l'apport de la jeunesse n’est en rien une nouveauté dans ce coin de la France.(en 2012), se rappelle Proment.La présence de l’expérimenté technicien roumain peut aussi être une belle rencontre pour cet attaquant capable d'évoluer en pointe, en soutien d'un auteur buteur, sur un côté, voire meneur de jeu., laisse-t-il en suspens.Mikautadze partage désormais un autre point commun avec le Portugais depuis mars 2021 : il est aussi international. Bon, avec 179 capes de moins et avec la Géorgie, mais quand même. Un nouveau terrain d’expression que ჟორჟ მიქაუტაძე (en VO) découvre avec panache, puisqu’il a déjà inscrit deux buts pour une passe décisive sous les ordres de Willy Sagnol, participant même à une jolie victoire en Roumanie., sourit celui qui a son rond de serviette au restaurant La Petite Géorgie à Metz.Un moyen également de leur rendre un peu tout ce qu’ils lui ont apporté jusqu’ici, tout en passant un nouveau cap, au contact du très haut niveau. Si des rumeurs l’envoient à Galatasaray ou Lecce ces dernières heures, lui compte bien gravir cet échelon en portant le maillot grenat., reconnaît-il.Ceux qui ont observé sa progression sont aujourd’hui unanimes : l’heure a sonné pour Georges."Je vais faire taire tout ceux qui n’ont pas cru en moi", avance Greg Proment., rigole Sébastien Tambouret.Pour Youssef Maziz, numéro 10 de métier et complice dans le cœur du jeu messin, cela ne fait aucun doute :. Et si d’aventure il y arrive, il y a fort à parier qu’il la tentera toujours, cette frappe à la 97minute.