George Warburton : « Ce geste est la meilleure idée de ma vie »

Un penalty, une vidéo Instagram, et plus de 150 000 vues. George Warburton, un jeune freestyleur anglais de 13 ans, a fait le tour des réseaux sociaux la semaine passée avec un geste complètement délirant dans son jardin. Pas réglementaire, certes, mais ultraspectaculaire.

« J’étais avec des amis autour d’un barbecue de quartier à Manchester, on faisait un peu n’importe quoi avec notre ballon de foot. Et puis j’ai eu envie de tenter un truc : marquer un but à mon pote Charlie en faisant un salto ! »

Propos recueillis par Arthur Stroebele

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En fait, c’est une sorte de mix entre mes deux passions : le freestyle et le football. C’est venu d’une manière toute simple : j’étais avec des amis autour d’un barbecue de quartier à Manchester, on faisait un peu n’importe quoi avec notre ballon de foot. Et puis j’ai eu envie de tenter un truc : marquer un but à mon pote Charlie en faisant un salto ! Au final, ça s’est avéré être la meilleure idée de ma vie.Je trouve ça assez honteux que les gens disent que c’est truqué, que c’est faux. Après, je peux comprendre que c’est difficile en ne regardant que la vidéo de voir si, effectivement, je touche la balle ou non. Mais je vous l’assure : c’est 100% vrai. D’ailleurs, si vous écoutez attentivement le son qui va avec, on entend mon pied taper le ballon deux fois.Il m’a fallu seulement deux essais pour réussir ça ! C’est l’un de mes premiers gestes, je n’ai jamais vraiment fait de freestyle avec une balle. Cette vidéo, c’est la première dans laquelle je réunis le breakdance et le foot finalement.C’est assez surréaliste. La vidéo est devenue virale d’un jour à l’autre, alors que je l’avais postée il y a plus d’une semaine. Je n’avais pas imaginé l’ampleur que ça pouvait prendre. Mais c’est quand j’ai vu mon compte Instagram en surchauffe que j’ai compris : j’ai gagné 3000 followers en une seule journée, il y avait des gens qui commentaient, qui partageaient… De 400 personnes qui me suivaient, j’en suis à près de 9000 aujourd’hui . Pareil sur Youtube, c’est devenu la folie aussi.Oui, oui, je sais. Faire ça ne sera jamais autorisé dans un vrai match parce que je touche deux fois le ballon. Mais du coup, ça m’a donné un nouvel objectif : essayer de le refaire, de le modifier légèrement et de pouvoir un jour le tenter dans un match.Depuis que je sais marcher - c’est-à-dire depuis douze années - je joue tout le temps au foot. Et en ce moment je suis dans le centre de formation U13 d’un grand club anglais ().Bien sûr, j’en ai plusieurs de prévus. Et utilisables en match cette fois-ci.Oui, plusieurs m’ont envoyé des messages. Daniel Cutting par exemple, qui a aussi partagé ma vidéo sur son compte. Il y a aussi Andrew Henderson qui est entré en contact avec moi pour me parler de la vidéo et même me poser quelques questions.Qui sait ! Et je peux même donner quelques conseils. Si un footballeur veut réussir ce geste technique, il doit absolument apprendre à maîtriser le «» , c’est le salto que je fais dans la vidéo. D’ailleurs, Jimmy Conrad, un ancien footballeur professionnel américain, l’a décrit comme). En tout cas, ça serait magnifique de voir une star comme Messi ou Ronaldo essayer de faire mon geste.