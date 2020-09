George, la vraie légende d’Anfield

Il a remporté six Ligue des Champions sans claquer un seul but mais est connu comme le loup blanc à Liverpool. George Sephton n’est pas un simple speaker, c’est la mémoire vivante d’Anfield, envoyée au charbon en 1971 sous l’ère Bill Shankly pour être toujours en poste un demi-siècle plus tard. Braqué à trois reprises par des policiers, deux fois annoncé mort, il a croisé James Bond et était payé 2,50 livres par match à ses débuts. George Sephton est "The Voice of Anfield".

1

Dis, tu ne serais pas Paul McCartney ?

« Je ne m’attendais pas à avoir une réponse. Mais on m’a convoqué et j’ai eu une longue discussion. On m’a mis à l’essai et 50 ans plus tard j’y suis encore. Je n’ai jamais eu de contrat ! »

« Putain, qu’est-ce que j’ai fait ? »

« J’ai toujours deux clés USB mais aussi trois copies en CD de You will never walk alone. Cela m’est arrivé une fois, il y a 35 ans, d’oublier ma mallette. Plus jamais je n’ai fait cette erreur. »

Surtout, ne le laissez pas entrer !

Le regard qui tue de Rafa Benitez

« J’ai dû annoncer 6 minutes de temps additionnel alors que Liverpool était qualifié. Rafa Benitez s’est retourné vers moi comme si c’était de ma faute, mais j’avais juste lu le panneau du quatrième arbitre. Quelques jours après le match, des gens m’arrêtaient au supermarché en me demandant : "Pourquoi vous avez dit six minutes de temps additionnel ?" Je n’y étais pour rien ! »

Par Florent Caffery, à Liverpool

Photos : Manon Cruz.

Avril 1971. La nuit enveloppe Liverpool et les projecteurs d’Anfield font office de phare dans l’obscurité. George Sephton est assis dans les gradins. Lise, sa femme, est de la partie. Depuis plusieurs semaines, George a le speaker du stade dans le pif. «, jure-t-il, un demi-siècle plus tard, posé sur le parvis de l’antre mythique.» Au micro à l’époque, le frère d’un certain Alan Jackson, précédent speaker, qui avait placé son frangin à sa place après avoir décroché un contrat de six mois dans une radio à Manchester. «"stadium announcer",» Ce soir de printemps, il craque. «» Il ne fallait pas chauffer le George ! Tout juste rentré chez lui, l’analyste en informatique – poste qu’il occupera durant 35 ans avant sa retraite en 2009 – prend la plume. En deux temps trois mouvements, sa lettre pour Peter Robinson, l’un des hauts secrétaires du Liverpool FC, est couchée sur une feuille, timbrée et postée. «» , se marre-t-il.George Sephton a traversé les époques comme nul autre sur les bords Mersey. Sa longévité en Premier League est devenue son étendard, une obsession pour les médias britanniques, friands au possible de ces portraits que l’on dresse ensuite dans des bouquins pour les placer sur les étagères poussiéreuses d’une librairie. Six Ligue des champions, trois coupes de l’UEFA, quatre Supercoupe d’Europe, douze couronnes d’Angleterre, six FA Cup, huit coupes de la Ligue, ce n’est plus un pedigree, mais un musée. «» Celle des baby-boomers. Le môme voit le jour neuf mois après la fin du second conflit mondial, ce qui convoque le plaisir de retrouver la paix en Europe et le nouveau monde qu’il s’ouvrira en parallèle de l’adolescence. Le Merseybeat, l’explosion du rock, de la pop, des concerts de Noël dans le Nord de Liverpool où «» À l’Institute High School, le midi, George, pourtant pas très sociable, file au sous-sol pour «» et mon petit doigt me dit que leur avenir était tout tracé. «» La musique s’émancipe, George avec et le football devient enfin une matière concrète. Le cœur de sa famille est rouge depuis le début du XXe siècle, mais à la maison, le quotidien est cyclique. Le samedi, la mère, Amy, employée dans un cinéma, reste à la maison. Ted, le paternel, plombier la semaine, va vider sa pinte à Anfield où il avait fait un essai non concluant en 1923. Un père jugé «» et qui ne l’a jamais emmené au stade. «Avec ses potes de classe, il fend la glace. Fin janvier 1960, durant de longues heures, c’est la file d’attente près de Stanley Park. Au programme, un tour de Cup contre Manchester United. «» Pendant 10 ans, George se glisse dans la muraille rouge, la joue malin en débarquant «» . Des mouvements de foule qu’il voit du haut de sa cabine de speaker à partir du 14 août 1971. Liverpool-Nottingham Forest, George vit son dépucelage. «"Putain, qu’est-ce que j’ai fait ?"» Le Liverpool de Bill Shankly s’impose 3-1, George est adopté et peut récupérer son enveloppe. «» Une telle chance, ça se travaille. Le septuagénaire ne rapplique pas les mains vides à Anfield. Valise à vinyles dans les années 1970 et 1980 sur fond de Frankie Goes to Hollywood, CD’s à gogo à l’aube du XXIe siècle puis clés USB désormais, histoire de gagner en praticité et rapidité. «You will never walk alone.» Sa femme le considère comme un parano, lui rétorque «» , même si les temps modernes ont sérieusement réduit son champ d’expression. «Tiens, la compétition reine. Elle retourne souvent l’estomac de Liverpool, celui de George aussi. C’est à travers elle qu’il inscrit le seul hat-trick de sa carrière. Enfin, un hat-trick pas très commode. Trois épisodes, trois anecdotes. En 1981, au Parc des princes, Liverpool-Real Madrid. George doit assurer son rôle de speaker, mais galère à entrer dans le stade, trouve une faille, et se retrouve nez à nez avec un CRS. L’Anglais n’a pas d’accréditation sur lui, le policier sort son arme et lui intime l’ordre de quitter le Parc. Un membre du staff despasse par là et calme le jeu. Bis repetita trois ans plus tard à Rome. Cette fois, celui qui l’a embauché, Peter Robinson, lui conseille d’aller au stadio Olympico dans le bus des joueurs pour éviter la même mésaventure. «: « Sors d’ici !"» Le pire reste le Heysel, en 1985. «» Là encore, un policier vient le braquer. «La mort l’a aussi frôlé directement. En 1989, son fils Rob est à Hillsborough avec «» pour la demi-finale de cup face à Nottingham Forest. «» Puis à deux reprises,est annoncé mort. D’abord en 2008 lors du mariage de son fils. «» En 2009, une radio locale le met carrément entre quatre planches à la suite d’un malaise lors d’un hommage au Cavern pub, repaire des Beatles. «» La vie de George Sephton vaut un scénario de long-métrage et les seuls six matchs qu’il a loupé en un demi-siècle de carrière en disent beaucoup sur l’implication du bonhomme, passé de Bill Shankly à Kenny Dalglish, de Rafa Benitez à Jürgen Klopp. Benitez qui le regardera droit dans les yeux pendant une demi-finale de Ligue des champions contre Chelsea, en 2005. «: "Pourquoi vous avez dit six minutes de temps additionnel ?"Et la relation avec le groupe pro dans tout ça ? «"Oh, vous êtes la fameuse voix d’Anfield".» Le jour de son 65anniversaire, alors qu’il est au resto, son portable sonne à tout-va. Kenny Dalglish vient de l’intégrer au panthéon du club lors d’une interview : «, glisse l’ancien attaquant.» Sa cinquantième saison sera-t-elle celle qui refermera le livre ? «» George par dans tous les sens : «» Jusqu’au bout des arrêts de jeu, qu’il annonce avec cette voix grave depuis août 1971.