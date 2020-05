Durbant : « Très gratifiant, comme récompense »

Meilleur buteur de National 2 toutes poules confondues avec Sedan avant que la saison ne soit interrompue puis totalement arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus, Geoffray Durbant se raconte malgré les bruits de son enfant en musique de fond. Entre ambitions, tremblements de filet, passé et futur. Non sans inquiétude.

Propos recueillis par Florian Cadu

Je suis né à Bondy, et j'ai des origines guadeloupéennes de mon père. Il vivait à Capesterre-Belle-Eau, avant de venir sur le continent pour le travail. Puis, il a rencontré ma mère. Plus tard, j'ai grandi à Bobigny.Mon père était boxeur, donc il me voyait faire un sport de combat.Sauf qu'à chaque fois qu'on m'offrait un jouet, je voulais que ce soit un objet rond. Je ne voulais qu'une balle, donc ils ont vite fait le lien avec le football. Du coup, ils m'ont inscrit à Villemomble où j'ai fait toutes mes classes jusqu'en benjamin. Là, je suis allé à Bobigny. Ensuite, je suis parti au centre de formation de Beauvais. Puis j'ai signé au Red Star...Oui, je dirais ça. Se sacrifier, travailler, ne pas baisser les bras, ne rien lâcher...J'en ai tiré mon caractère de soldat.Le Red Star reste une belle expérience, mais c'est allé trop vite pour moi. Je suis arrivé en National trop rapidement, j'étais très jeune. C'était en 2011, je n'étais pas préparé. Il y avait également des gros salaires, qui passaient devant dans la hiérarchie. Ça m'a permis de découvrir le monde semi-professionnel, et de me forger.Quinze, en vingt titularisations. J'explique cette efficacité par plusieurs facteurs : l'expérience, l'entourage, les conditions de travail, le projet du club, l'envie de bosser, mon ambition et la prise de conscience de mon potentiel. Défendre les couleurs de Sedan et de son histoire, ça m'a aussi boosté.Seul, pas du tout.La défense disait :Même si je me considère comme le premier défenseur de mon équipe, ça a bien fonctionné ! Mes buts, ce sont à la fois des exploits personnels et des actions collectives. Mais bien que ces buts correspondent à 65% du total des réalisations de Sedan, je ne me considérais pas comme indispensable. Pas plus qu'un autre, en tout cas. Après, au-delà de la grosse frustration de ne pas monter alors que la saison n'a pas pu aller à son terme à cause du coronavirus, cette récompense individuelle constitue une grosse satisfaction. C'est très, très gratifiant.Déjà, on ne sait pas comment la saison aurait terminé.J'aurais pu mettre davantage de buts... Bon, il était encore trop tôt pour parler d'un transfert. J'étais concentré sur le terrain, mon agent Eddy Torest () s'occupait de tout ça.Si, ça m'inquiète un peu. Avec la crise financière, l'impact va être conséquent pour les footeux. Surtout à notre niveau. D'un point de vue personnel, c'est flou. Il y aura des discussions avec les dirigeants de Sedan, on va faire le point avec mon agent Eddy Torest et il y aura des décisions très prochainement. Mon objectif, comme toujours, c'est de voir plus haut et de progresser.Et une passe décisive !Je devais y retourner en mars pour les qualifications de la Gold Cup, mais tout a été annulé. Cette première expérience, avec un entraîneur comme Jocelyn Angloma, était incroyable ! Vraiment énorme, on a gagné 10-0 contre les îles Turques-et-Caïques.J'adorais Hernán Crespo, et Ruud van Nistelrooy. Des buteurs de surface, tu vois ? Des charognards, des battants qui ne lâchent pas le steak et qui répondent toujours présents dans la zone de vérité. La moindre miette, c'est au fond !