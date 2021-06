Genou à terre, debout à tort ?

Finalement, les Bleus n’ont pas mis un genou à terre avant le match contre l’Allemagne. Ce geste annoncé et attendu a depuis été éclipsé par l’ULM à la Docteur Folamour de Greenpeace et la victoire face aux voisins germaniques. Il n’en reste pas moins que la polémique qui a accompagné cette promesse avortée souligne une fois de plus que, malgré toute la bonne volonté du monde et les souhaits du Président, cette EDF ne guérira pas les maux de la société, ni ne permettra d’en dissimuler la profonde division.

Cause de tracas

Quels soutiens ?

Par Nicolas Kssis-Martov

Depuis mardi soir, les explications et justifications se multiplient pour déterminer les causes de ce raté militant. Lecroyait savoir que l’accélération du coup d’envoi après l’attaque du Mandalorian écologiste avait quelque part pris de court les Bleus. De son coté, Hugo Lloris a avancé une autre ligne de défense un peu vaporeuse. «» Certes. Toutefois, depuis le début, la Belgique, l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse ou la Suisse n’ont pas manqué à leur « sens du devoir » . Mercredi encore, à Bakou, Gallois et Turcs s’y sont attelé. D’ailleurs, la sélection de Deschamps s’y était aventurée lors de son match de préparation contre l’équipe de Gareth Bale. Néanmoins, c’est surtout chez nous, et si l’on excepte la Hongrie de Orban pour des raisons évidentes, que le sujet a suscité une polémique d’ampleur débouchant jusqu’au puant hashtag #BoycottEquipeDeFrance, largement porté par la fachosphère et les zemmouriens en pré-campagne.A quelques jours d’échéances électorales qui s’annoncent tendues, et à une année d’une élection présidentielle qui sent plutôt mauvais, le genou à terre des Bleus a forcément réveillé le surmoi de la droite, et de l’extrême-droite naturellement. Dans un pays jamais autant divisé, le RN impose de plus en plus ses thématiques, son inconscient idéologique et même son agenda. Il n’a plus peur de s’en prendre à des Bleus qui, de leur coté, se tiennent de moins en moins loin du combat partisan (on se souvient a crontriaro de leur silence lors du second tour Marine Lepen vs Macron). Dernière incarnation d’un patriotisme collectivement assumé, l’EDF s’est transformé en champ de bataille, sans trêve ni union sacrée. Les anciens frontistes qui désormais visent le pouvoir ne peuvent laisser ce bastion à leurs ennemis «» .Exemple de ce besoin de travailler les fondamentaux sur le dos du maillot bleu, l'eurodéputé Jean-Lin Lacapelle s'est exclamé «» à la fin d'un post sur Twitter. De son coté Thierry Mariani, candidat RN pour les régionales en Pacan ressasse l’idée que «(..)» . On tient à sa disposition quelques coupures de presse, mais à quoi bon ? Dans la course à l’échalote, une droite LR en voie de disparition a senti la bonne prise pour son électorat. Le député Eric Ciotti a ainsi intimé l’ordre à l'équipe de France de «» , en déplorant qu'elle n'ait pas mis un genou à terre «» . Darmanin a du se retenir de liker le tweet.On comprend dès lors, devant un tel déferlement, que les Bleus, «» selon certaines fuites, se soient retenus au dernier moment. D’autant plus que les soutiens se font pour le moins discrets. Même à gauche, faute peut-être de mesurer l’enjeu de ce qui se joue autour des Bleus. Certes, l'eurodéputée LFI Manon Aubry a affirmé être «» . Cependant, sa voix s’avère quelque peu isolée, hormis évidemment des figures intellectuelles comme Rokhya Diallo qui trouve «Du coté institutionnel, cette fois-ci Noël Le Graët n’a pas réitéré le « lâchage » de l’affaire Youssoupha et affirmé au micro de RMC que «» . La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a pour sa part justifié leur volonté de départ avec une habituelle rhétorique sur «» . Est-ce que cela sera suffisant pour leur donner le courage d’oser franchir le rubicond le soir de la finale, devant toute l’Europe et le peuple de France ?