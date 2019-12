Gennaro Gattuso succède à Carlo Ancelotti

MR

L'élève remplace le maître.Comme annoncé depuis plusieurs jours, c'est bel et bien Gennaro Gattuso qui remplace Carlo Ancelotti sur le banc du Napoli. Le Mister a payé, ce mardi soir, le début de saison compliqué de son équipe , et les nombreux désaccords internes au club du président Aurelio De Laurentiis. Après une saison et demi, Ancelotti quitte la cité napolitaine sans avoir glané le moindre trophée, chose inédite pour celui qui a toujours gagné là où il est passé.Leprend donc la relève de sonà l'AC Milan entre 2001 et 2009. Mais la presse italienne annonce d'ors et déjà que cette solution n'est que temporaire, et que De Laurentiis attendrait l'été prochain pour recruter un coach plus huppé. Et pour cause, Gattuso reste sur deux petites saisons moyennes avec lesPeut-être que Carlo lui a laissé son sapin.