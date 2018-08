Gay Games : mais qui es-tu, le foot LGBT ?

Les dixièmes Gay Games ont commencé samedi à Paris. Ce grand rassemblement du sport LGBT est devenu une grosse machine qui va attirer cette année plus de 10 000 participants venus du monde entier. Parmi toutes les disciplines qui parsèment ces jeux arc-en-ciel, le football occupe forcément une place à part. Notamment parce qu'il a jusqu'à présent concentré toutes les critiques sur l'homophobie. Alors, existe-t-il vraiment un foot LGBT, ou plutôt une spécificité LGTB dans le foot ?

Aller sur le terrain de « l'ennemi »

Je marque et je suis fier

Encore du chemin

Par Nicolas Kssis-Martov

Pour voir le tournoi de foot des Gay Games, il faut se déplacer au Parc du Tremblay, du coté de Champigny-sur-Marne. Le symbole géographique est fort. Quand la plupart des épreuves se déroulent dans les installations que la ville de Paris a mises à disposition du comité d'organisation, il faut franchir le périphérique pour taquiner le cuir. Ce tournoi, qui est également le 22championnat du monde IGLFA (International Gay & Lesbian Football Association), est construit autour de trois tournois : deux catégories garçons (foot à onze et à sept) et une catégorie féminin (foot à sept). En tout, plus de 800 footballeurs et footballeuses issus de 18 nations vont s'y croiser cette semaine. Il existe donc bien un foot LGBT et une passion des personnes LGBT pour le foot., nuance Veronica Noseda des Dégommeuses (association qui lutte contre le sexisme, les LGBT-phobies et autres discriminations dans le sport et par le sport),» De son coté, Melanie Pieters (du FC Paris Football Arc-en-ciel, plus vieux club de foot LGBT qui a fêté ses vingt ans, et en charge de la gestion du tournoi) détaille l'importance de l'événement Gay Games pour le foot LGBT : «teamsEn raison de son dynamisme, le foot LGBT est désormais confronté au même problème que l'ensemble du mouvement sportif gai et lesbien. Né de la volonté de pouvoir pratiquer sa discipline sans se cacher dans un cadre communautaire rassurant face à un univers sportif qui a mis du temps et tarde encore à faire le boulot sur la question de l'homophobie, les combats pour la reconnaissance des droits LGBT dans la société affectent en retour son existence en raison de l'intolérance parfois généralisée. D'ailleurs, le développement d'un foot LGBT avait aussi pour vocation militante d'aller sur le terrain de « l'ennemi » ., explique Veronica des Dégommeuses.Cela dit, si le foot LGBT existe par souci de porter haut ses couleurs, il reste sur le fond concentré sur le foot. «Et de continuer : «Aujourd'hui, le foot LGBT doit se demander comment trouver son chemin. Et surtout avec qui. De la sorte, de nombreuses asso LGBT possèdent effectivement plusieurs affiliations : une en FSGL et une autre, généralement pour les compétitions courantes, en fédé classique ou affinitaire. Toutefois, le foot pose une problématique bien particulière : il est devenu la tête de gondole de la lutte contre l'homophobie dans le sport. Le cas médiatisé du Paris Foot Gay, aujourd'hui disparu suite à des crises internes, ou le combat de Yoann Lemaire, joueur amateur FFF qui a produit un documentaire sur le sujet, ont démontré la persistante quadrature du cercle dudans les clubs locaux.Chez les pros, la situation n'est guère plus réjouissante. Et pour le moment, tout le monde continue de de vivre au rythme du «» (le principe longtemps adopté par l'armée américaine qui consistait à refuser l'homosexualité en s'interdisant de poser la question aux militaires). Le parrainage de Lilian Thuram pour ces Gay Games, la prise de parole d' Antoine Griezmann ou l'engagement pionnier de Vikash Dhorasoo par le passé démontrent que les lignes bougent un peu. Il faudra cependant attendre un bout de temps avant qu'un titulaire des Bleus vienne donner le coup d'envoi d'une rencontre des Gay Games avec son mari dans les tribunes.