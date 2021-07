Gavranović, le joker de luxe à l’assaut de l’Espagne

Buteur décisif face aux Bleus, Mario Gravranović joue un rôle bien particulier en sélection, celui de joker de luxe. Un rôle qui lui sied à merveille et qu’il entend bien montrer face à l’Espagne ce vendredi, pour le premier quart de finale de l'Euro de l'histoire de la Suisse.

Deux buts refusés

La moitié de ses buts inscrits dans le dernier quart d’heure

Son visage hante les nuits des Français et de Presnel Kimpembe depuis lundi. Auteur de l’égalisation dans le temps additionnel face à l’équipe de France en huitièmes de finale, Mario Gavranović va pourtant commencer le quart de finale face à l’Espagne sur le banc, ce vendredi à Saint-Pétersbourg. Considéré comme troisième attaquant par Vladimir Petković derrière Haris Seferović et Breel Embolo, le buteur du Dinamo Zagreb préfère garder une étiquette de joker de luxe qui lui va tellement bien, à 31 ans.Titulaire avec le champion de Croatie (21 titularisations en 27 matchs de championnat cette saison, 17 buts), Mario Gavranović n’a commencé que 15 rencontres en 34 sélections avec ladepuis 2011. Mais c’est en sortant du banc que lese montre le plus efficace. Dans cet Euro, il est toujours entré en cours de match et a fait mal à chaque apparition.Bien avant son festival face à la bande à Didier Deschamps, le buteur d’origine croate n’est passé qu’à quelques centimètres de donner la victoire à la Suisse face au pays de Galles. Entré à la 84, il vient fusiller Daniel Ward sur son premier ballon une minute plus tard, après une bonne remise de Breel Embolo. Alors que le peuple suisse exulte, le but est logiquement refusé pour hors-jeu et larepart de Bakou avec un seul point.Son deuxième fait d’armes, c’est donc face à la France, lundi dernier. Remplaçant de Xherdan Shaqiri à la 73, Mario Gavranović pense égaliser quatre minutes après la réduction du score de Haris Seferović. Mais là encore, il est logiquement signalé hors jeu. Pas de quoi le démoraliser, bien au contraire, puisqu'il ne tremble pas au moment d’enrhumer Presnel Kimpembe à la 90, de croiser sa frappe et d’envoyer les deux équipes en prolongation., confie-t-il. La suite, on la connaît.Ce coup de grâce est son premier but dans un tournoi international, lui qui avait manqué le Mondial 2014 à cause d’une rupture des ligaments croisés et qui n’avait pas été sélectionné pour l’Euro 2016. Cette saison, Mario Gavranović pète le feu en sélection (huit pions), en étant décisif face à l’Allemagne (doublé) en Ligue des nations et contre le Liechtenstein (triplé) en amical. Deux matchs où il était titulaire. Pourtant, c’est en sortant du banc que l’artilleur suisse frappe le plus fort. En 34 sélections, il a inscrit quinze buts, dont dix en commençant sur le banc.Si certains ne supportent pas ce rôle ingrat de premier remplaçant, le Suisse s’est toujours mis au service du collectif, se définissant lui-même comme un joueur d’équipe. Ce don de soi, on le retrouve également en dehors des terrains de foot, puisque les internationaux helvètes, Mario Gavranović en tête, ont décidé de faire un don à l’Association suisse des infirmières et infirmiers pendant la crise sanitaire.Avec sa taille (1,75m), il offre une palette différente d’Haris Seferović, en décrochant et en s’engouffrant dans les espaces. S’il ne joue que des bouts de match en sélection, son terrain de jeu favori reste le dernier quart d’heure : il a marqué la moitié de ses pions après la 75minute. Il possède d’ailleurs un meilleur ratio que les deux titulaires aux avant-postes (6 buts en 44 matchs pour Embolo, 21 pions en 75 rencontres pour Seferović). S’il a connu une longue période de disette entre 2012 et 2018, le polyglotteest sur sa lancée et se tient prêt à faire danser les Espagnols, pour prolonger le rêve de toute une nation.