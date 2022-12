Gavi plus jeune joueur en phase finale de Coupe du monde depuis Pelé

18 – Aged 18 years and 123 days Gavi ?? is the youngest player to start a knockout match at the #FIFAWorldCup since Pelé ?? in the 1958 final (17y 249d). Gem. pic.twitter.com/fwHuPCEOFp — OptaFranz (@OptaFranz) December 6, 2022

Encore un record de précocité et ce n’est pas Mbappé. L’Espagne joue son huitième de finale cet après-midi, face au Maroc. Les hommes de Luis Enrique ont eu chaud, avec leur dernière défaite face au Japon et ne sont pas passés très loin du naufrage. Les compositions sont connues et on retrouve le jeune Gavi, au milieu de terrain.Une titularisation qui se fête, puisque l’Espagnol est le joueur le plus jeune à être aligné pour un match à élimination directe (18 ans 123 jours), depuis Pelé (17 ans 249 jours), en 1958. L’Espagnol joue son dix-septième match avec la Roja, pour trois réalisations.Deviendra-t-il le plus jeune à la gagner, depuis le roi ?