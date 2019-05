Gattuso va quitter le Milan AC

VLU

C’est déjà fini pour Gattuso au Milan AC.Dans un entretien pour La Repubblica , Gennaro Gattuso a déclaré qu’il allait quitter le Milan AC et résilier à l’amiable le contrat qui le liait au clubjusqu’en juin 2021 et lui garantissait cinq millions d’euros de salaire : «» . L’ancien milieu de terrain avait rejoint le club lombard il y a un peu plus de 18 mois. En dépit de résultats honorables et en partie à cause d’un environnement peu serein, Gattuso n’est jamais parvenu à qualifier son club pour la Ligue des champions.La raison de ce départ est à trouver du côté de la construction de l’équipe pour prochaine saison, entravée par les restrictions du fair-play financier. Largement déficitaire, le Milan AC ne pourra pas renforcer son effectif par l’arrivée de joueurs confirmés et devrait se tourner vers des jeunes talents à coût limité. Dans ces conditions, Gattuso a estimé «» . L’entraîneur milanais n’a donc pas voulu prendre le risque d’échouer à nouveau. Régulièrement contesté et remis en cause par la presse, le Milan AC n’a cependant pas de plan B tangible au moment où son entraîneur quitte véritablement le banc. Laavance néanmoins les noms de Leonardo Jardim, Simone Inzaghi… et surtout, celui de Paolo Maldini.Un nouveau mariage entre le Milan AC et l’une de ses légendes : pour le meilleur ou pour le pire ?