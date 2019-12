MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Première ratée. Opposés à Parme ce samedi , Gennaro Gattuso et Naples ont commencé leur union de la mauvaise manière lors de cette seizième journée de Serie A. Et pour cause, Kalidou Koulibaly a offert un but aux Parmesans dès le début de la rencontre avant de se blesser. Arkadiusz Milik a bien égalisé peu après l'heure de jeu, mais Gervinho a crucifié les Napolitains en marquant dans le temps additionnel de la rencontre.Avec cette nouvelle défaite, Naples n'a plus gagné à domicile en championnat depuis mi-octobre et une victoire face à l'Hellas Vérone (2-0). Présent en conférence de presse après sa première défaite, Gattuso est revenu sur le mécontentement des supporters qui ont copieusement sifflé Lorenzo Insigne. «» En parlant de classement, Naples est désormais à 17 points du leader.Abyssal.