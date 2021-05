Gary Neville se moque de la défense de Manchester United

LF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le rat des champs et le rat Neville.Le désormais consultant télé ne se censure plus dans ses critiques contre la famille Glazer et s'est déjà publiquement rangé du côté des supporters dans la petite guerre qui anime Manchester United. Ce jeudi soir, les se sont lourdement inclinés contre Liverpool (2-4) et l'Anglais en a profité pour rafaler les défenseurs mancuniens., a dit cyniquement l'ancien coach de Valence, sur Sky Sports. En effet, un dispositif très important a été mis en place, que Neville a qualifié de, afin d'éviter que les fans ne viennent une nouvelle fois perturber la bonne tenue du derby d'Angleterre.Harry Maguire vous manque et rien ne va plus.