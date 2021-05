Gary McAllister : la revanche d’un chauve

Il y a vingt ans jour pour jour, Liverpool remportait la Coupe UEFA en battant Alavés dans une finale passionnante. Une victoire 5-4 qui permettait aux hommes de Gérard Houllier de réaliser le triplé FA Cup, League Cup et C3 au terme d’une saison dont le succès rime souvent avec les buts de Michael Owen ou l’explosion de Steven Gerrard. Mais si le vrai héro de ce Liverpool version 2000-2001 s’appelait finalement Gary McAllister ?

La fin des Spice Boys

De supersub à club legend

« Cette finale est devenue un match de tennis »

L’image est encore intacte dans l’esprit de tous les fans de Liverpool. Et dans l’esprit des supporters d’Alavés aussi. Alors qu’il reste quatre minutes à jouer à Dortmund dans la prolongation de la finale de la Coupe de l’UEFA 2000-2001, l’arrière gauche espagnol Delfi Geli dévie le cuir dans ses propres cages. But en or, Liverpool remporte sa troisième C3. Le mec qui a eu la mauvaise idée de placer un ballon brossé sur la tête du défenseur basque, c’est Gary McAllister. Agé de 35 balais, en paraissant 45, l’Écossais donne au peuple rouge son troisième trophée en quatre mois et s’offre à lui-même sa plus grande performance personnelle, au crépuscule de sa carrière.Tout n’était pourtant pas gagné d’avance pour Gary Mac. Après des débuts à Motherwell, où il remporte le championnat d’Écosse, il passe cinq saisons à Leicester avant de signer à Leeds, au nez et à la barbe de Kenny Dalglish, qui voulait le choper à Liverpool. Son passage à Elland Road lui permet d’ajouter la Premier League à un palmarès déjà prometteur pour un gars de 22 ans. Mais à part une Charity Shield glanée quelques mois plus tard, le médian fait la grève des titres, et son transfert à Coventry en 1996 n’arrange rien à cette carence. Son arrivée à Liverpool questionne alors autant qu’elle surprend. Quid de ce type dont les plus belles années sont clairement passées ? En bord de Mersey, supporters, analystes et même joueurs sont dubitatifs quant à ce transfert., avoue quelques années plus tard Dietmar Hamann au micro de LFC TV, la chaîne du club., enchaîne Sami Hyypia sur le même média.L’idée de Gérard Houllier était pourtant murement réfléchie et la signature gratuite de l’expérimenté milieu, une décision concertée., explique Phil Thompson, adjoint de Houllier à l’époque.Sûr de son coup, le Français finit par convaincre son assistant :"Phil, je suis d’accord avec toi mais tous ces jeunes ont besoin d’un guide. Si Gary vient à Liverpool, ce ne sera pas pour faire du babysitting mais pour jouer et encadrer nos jeunots"Au début des années 2000, le souffle des Spice Boys se fait toujours sentir dans les couloirs de Melwood. Les Spice Boys ? C’est le surnom donné à la génération 90’s d’Anfield, moment où les Fowler, Redknapp et autres McManaman faisaient autant parler d’eux pour leurs performances en match que leurs frasques aux courses hippiques., reprend Phil Thompson.Notamment auprès de Steven Gerrard, pourtant inquiet pour sa place au moment de la signature de McAllister., glisse l’ancien manager-adjoint.Dans le jeu direct des, la patte droite dudirige le jeu, aux côtés du dynamique Murphy, du solide Hamann ou du polyvalent Gerrard. Et dans l’effectif, son importance croît au moment où la pression se fait sentir., se rappelle Phil Thompson.À la suite d’une défaite contre Leeds en avril, Liverpool enchaîne cinq victoires de rang. McAllister marque dans les quatre premières. Des buts contre Tottenham, Coventry et Bradford que les fans de L’pool aiment rappeler dans leur chant à la gloire du divin chauve :Mais le plus mythique d’entre eux reste incontestablement ce coup de génie dans le derby face à Everton.s’exclame Phil Thompson.L’occasion pour le bras droit du coach français d’y aller de sa petite anecdote sur le sujet : «"Grégory, sais-tu pourquoi tu es célèbre à Liverpool ? Parce que c’est toi qui provoque le coup-franc qui nous donne la victoire contre Everton"! »Tout aussi décisif en coupe, en marquant notamment un péno en demi-finale de C3 contre Barcelone, McAllister fait banquette lors des deux premières finales des. En League Cup, contre Birmingham, tout d’abord, où il remplace Steven Gerrard à la 78. Dans la séance des tirs au but, il met les siens sur la bonne voie en marquant le premier essai. En FA Cup, ensuite, dans un match épique contre l’Arsenal de Bergkamp, Henry et autres Ljunberg., lâche Thompson.GunnersEntré à l’heure de jeu, c’est lui qui offre l’égalisation à Michael Owen. Histoire de rappeler qui est le patron.Trois jours plus tard, le dernier match de la longue saison des Liverpuldiens se joue dans le Westfalenstadion de Dortmund face au Deportivo Alavés. Avant cette rencontre que son fils Jordi s’apprête à jouer sous les couleurs espagnoles, Johan Cruyff prédit un ennuyant 0-0 entre les deux équipes. Une prédiction qu’El Flaco va regretter. «, souligne Thommo.Sous la chaleur de ce mercredi 16 mai 2001, une pluie de buts s’abat sur l’Allemagne. Sur ses terres, Markus Babbel montre le chemin auxd’entrée de jeu avant que Steven Gerrard ne mette les siens à l’abri quelques instants plus tard., se souvient Thompson.Un match de tennis dans lequel McAllister parvient àune nouvelle fois les Basques sur penalty, peu avant la pause. Rien ne se calme pour autant au retour des vestiaires quand Andi Moreno remet son équipe à égalité en l’espace de trois minutes. Le jeu s’emballe un peu plus quand Fowler pense donner la victoire auxavant que Jordi Cruyff ne donne au score une allure à laquelle son paternel n’aurait jamais osé penser.La suite, évidemment, on la connait. Malgré 116 minutes au compteur et des jambes qui sentent les crampes se pointer, Gary McAllister inscrit son nom au panthéon d’Anfield en caressant une balle avec une maitrise dont il a le secret et dont Phil Thompson ne peut que faire l’éloge :