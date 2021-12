J-5 avant Feignies-PSG : « 22h, au dodo ! »

La loterie de la Coupe de France réserve toujours quelques matchs en apparence déséquilibrés : à l'occasion des 32es de finale, c'est Feignies-Aulnoye qui a tiré le gros lot, puisque l'écurie des alentours de Maubeuge est tombé sur le PSG. Pour comprendre comment un footballeur amateur se prépare à une telle échéance, le latéral droit du club du Nord Gary Marigard nous raconte son quotidien, jour par jour, jusqu'au match fatidique. Ce mardi, il revient sur son début de semaine, à base de formation, de balle en mousse et de série Amazon.

« Je peux les aider, mais quand ça commencera à être des équations à plusieurs inconnus, ce sera plus pareil (rires). »

Propos recueillis par Valentin Lutz

« Ce lundi, ça a été une journée de formation. Je me suis réveillé vers 6h45, je me suis douché, j’ai réveillé mes enfants pour qu'ils se brossent les dents et se préparent pour aller à l’école. On a déjeuné ensemble : jus de fruit et tartines de Nutella, un truc simple. Ma femme a déposé les enfants chez ses parents, pour que mon beau-père puisse aller les déposer à l'école à 8h20. Je suis parti à 07h30 de chez moi, parce que la formation commence à 8 heures. En ce moment, je fais une formation de DESJEPS au CREPS des Hauts-de-France, à Wattignies. C'est un DES d'animation socio-éducative avec mention de directeur de structure et de projet. Du coup, je suis en formation une semaine sur deux les lundi, mardi et mercredi. Et cette semaine, c'est ma semaine de formation.On a travaillé sur la méthodologie de projet : comment mettre en place des projets, donc des professionnels viennent nous apprendre le métier de directeur. Car mon objectif, c'est d'être directeur de projet ou de structure dans un comité sportif ou olympique, ou dans une fédération, une ligue de foot, une association, un district de foot. J'aimerais rester dans le sport, parce que c'est ça qui me passionne, et j'ai un lien fort avec le social-éducatif. C'est un projet qui me tient à coeur dans ma reconversion : si ça m'ennuyait ou si je me faisais chier, je ne me serais pas dirigé vers ça. Là, j'apprends plein de choses. Après la fin de la formation, je suis rentré chez moi pour 16h30. On n'avait pas entraînement, car on jouait dimanche et ça s'est un peu décalé sur la semaine. Je suis allé récupérer les enfants chez mes beaux-parents et ensuite, on est rentré à la maison. Mon grand, qui est en CP, a fait ses devoirs. Pour le moment, c'est de l'écriture et de la lecture, et il doit apprendre de la poésie. Je peux les aider, mais quand ça commencera à être des équations à plusieurs inconnus, ce ne sera plus pareil (rires).Après, ils sont allés jouer avec leurs LEGO, et ensuite, j'ai un peu joué au foot avec eux. En ce moment, il ne fait pas beau, donc on ne peut aller dans le jardin. On a donc un petit ballon en mousse pour jouer à l'intérieur de la maison : c'est obligatoire, parce qu'avec les deux loustics que j'ai à la maison, il pourrait y avoir des vases cassés. On se fait des petits buts imaginaires et puis on essaye de marquer, en se faisant des un contre un, ou des deux contre un. On ne compte pas les buts, l'important, c'est de jouer. Avec les enfants, le niveau de jeu, c'est pas le même que le PSG (rires), on ne peut pas vraiment comparer. Ils débutent tous les deux dans le foot : il faut les laisser jouer et profiter. Le soir, ma femme a préparé à manger et puis on a dîneé. Les enfants se sont brossés les dents et au lit. Nous, on a regardé une série que ma femme regarde sur Disney +,, donc du coup, j'ai regardé avec elle. C'est une série sur le métissage, et puis la série est sympa à regarder, c'est un peu comique. Et ensuite, je ne me suis pas couché trop tard, comme j'enchaîne les cours : 22 heures, au dodo. »