Gary Cahill rebondit à Crystal Palace

Introducing Gary Cahill and our brand new third kit...#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 5, 2019

Gary guette et trouve.Libre depuis le début de l'été et la fin de son contrat avec Chelsea, qu'il avait rejoint en janvier 2012, Gary Cahill reste à Londres mais rebondit du côté de Crystal Palace. Le défenseur de 33 ans s'est engagé pour deux saisons avec le club ayant terminé à la douzième place du championnat l'an passé. Utilisé à seulement huit reprises la saison dernière par Sarri, Cahill quitte lesavec des bons souvenirs et des beaux titres dans la besace (une Ligue des champions, deux Ligue Europa et deux Premier League).Le meilleur Cahill après Keenan.