Retraite, Wales, Golf. In that order.La légende galloise Gareth Bale vient d’annoncer sa retraite du monde footballistique professionnel, club et sélection confondus. L’attaquant de 33 ans raccroche les crampons après une Coupe du monde difficile pour les Dragons (deux défaites et un match nul). Il reste le joueur le plus capé en sélection (111 matchs) et le meilleur buteur (40 pions). Sous son ère , le pays de Galles a atteint pour la première fois de son histoire le dernier carré d’une compétition continentale en 2016, a réussi leen se qualifiant pour un second Euro consécutif en 2021. Avec Bale, le pays de Galles s'est également qualifié pour la deuxième Coupe du monde de son histoire (après 1958), cette année. Celui qui a tout gagné avec le Real Madrid a surtout inauguré, lorsqu'il est arrivé chez les, la nouvelle mode des joueurs transférés pour 100 millions ou plus. Après Southampton, Tottenham et la, il évoluait depuis l'été dernier au Los Angeles FC.On sait déjà dans quel sport il compte se reconvertir.