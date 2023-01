Gareth Bale, légende en deux temps

La retraite de Gareth Bale sonne la fin de l’une des plus grandes figures de la décennie, du pays de Galles à Madrid. La plus incomprise aussi.

« Il n'a pas suffisamment conquis les supporters du club pour être considéré comme une légende. »

Few hits wonder

« Ce qu’a fait Bale pour notre pays dépasse toutes les attentes que l’on aurait pu avoir dans notre histoire culturelle. »

Ses Galles sûres

Wales. Golf. Madrid.In that order.GARETH BALE pic.twitter.com/n8ZvJTzBZu — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 19, 2019

Bale aux camps

« C’est un homme humble, qui n’a jamais fait de vagues et qui a été le porte-drapeau de la plus grande génération du pays. »

Dix-sept ans avant de dire stop. Voici la durée de l’immense carrière de Gareth Bale, qui a donc choisi de prendre sa retraite ce lundi 9 janvier . L’un des meilleurs artistes de sa génération, le plus complet également., posait humblement l’intéressé dans son message d'adieu. Le résumé de ce parcours majuscule sur la pelouse et discret en dehors. La dualité Gareth Bale.La carrière du Gallois se sera ainsi dessinée à l’image de son style : rapide et intense. Une trajectoire ascendante, venue prendre son tournant définitif au soir du 1septembre 2013 et unde 100 millions d’euros au Real Madrid. Joueur le plus cher de l’époque, Bale intégrait alors la caste des plus grands. Mais pour avoir le droit à sa place au sein de la Maison-Blanche et à sa chaise autour d’une table occupée par Ángel Di María, Karim Benzema et son modèle Cristiano Ronaldo, il fallait prouver. Là où, dans une mesure relative, ses proches voisins David Beckham et Michael Owen avaient échoué. Mais à l'inverse de ses aînés, Bale n'aura jamais nourri cette image de. Trop introverti pour cela, le désormais retraité a réservé les projecteurs au terrain. Ces fulgurances lui auront permis de mystifier Marc Bartra sur 50 mètres lors d'un Clásico mémorable en Coupe du Roi, d'inscrire le plus beau but d'une finale de Ligue des champions face à Liverpool et d'empiler coups francs ou missiles en tout genre. Le tableau pratique d'un bilan s'élevant à 106 réalisations et 67 passes décisives en 258 rencontres sous la tunique meringue.Car oui, en dépit des critiques, Gareth Bale s'est évertué à continuer. Lui, son évolution tactique et ses seize titres glanés en neuf ans dans la capitale du Royaume espagnol - dont cinq C1. Un joueur d'exploits et de moments clés. La constance ? Pas vraiment pour lui. Ce qu'a préféré Bale, c'est marquer l'assistance de chefs-d'œuvre sporadiques, mais suffisamment grandioses pour rendre leur auteur unique. L'ingratitude du football n'aidant cependant jamais, la « normalité » du bonhomme a fini par prendre le dessus., analyse Tomás Roncero, spécialiste du Real Madrid pourAinsi, il y eut d'abord la fatigue physique. Celle d'un corps athlétique, meurtri par des courses équestres et devenu usine à blessures., raconte Phil Stead, historien du football gallois. Ensuite vint l'impertinence. Chahuté par les, Gareth Bale trouvera en effet refuge chez lui, près de ceux qui ne l'auront jamais laissé tomber. Il suffit d'ailleurs de lire les réactions de ses anciens coéquipiers en sélection, pour prendre la pleine mesure de cet amour transcendant. À l'image de David Cotterill, l'un de ses premiers mentors.Le condensé de la réussite de- son surnom - là oùa échoué : à savoir replacer les Dragons sur l'échiquier international. Il faut dire qu’avec 111 sélections, 41 buts (joueur le plus capé et meilleur buteur de l'histoire de son pays), deux championnats d'Europe et une Coupe du monde disputés, difficile de trouver mieux., ajoute Stead.Sans se muer en héros national, comme souvent narré au moment de saluer une figure sportive, Gareth Bale a activement participé à la renaissance populaire du pays de Galles.Suffisant, donc, pour expliquer cette fameuse banderole, brandie - bien malgré lui - au soir du 19 novembre 2019 et une qualification pour l’Euro 2020, acquise face à la Hongrie (2-0).Un évènement venu tout écorner., enchérit Tomás Roncero. Discours non partagé par Phil Stead.La plus belle description de Gareth Bale finalement, qui aura toujours laissé parler les autres à sa place. Certainement la marque des plus grands.