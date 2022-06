Gareth Bale file officiellement à Los Angeles

MD

Tête baissée, casquette américaine, maillot sur les épaules et lede Kid INK, DJ Flict et B-Real en arrière-plan, voilà comment Gareth Bale a annoncé lui-même son arrivée en MLS. C’était dans l’air du temps depuis quelques jours et c’est désormais officiel : celui qui fêtera ses 33 ans le 16 juillet prochain a décidé de prendre la direction de Los Angeles FC pour se maintenir en forme pour le Mondial.Si le club américain n’a toujours pas communiqué autour de son arrivée, laainsi queavaient annoncé il y a quelques jours que l'ancien pensionnaire du Real Madrid devrait signer pour un an (plus une autre en option) avec le Los Angeles FC, qui a déjà accueilli Giorgio Chiellini lors de ce mercato estival. Après avoir qualifié le pays de Galles pour sa première participation à la Coupe du Monde depuis 1958 , le Dragon est prêt à garder le rythme pour arriver au Qatar en feu.Vacances. Los Angeles. Qatar. In that order.