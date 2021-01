Gareth Bale de retour plus tôt que prévu au Real Madrid ?

AS

La galère du Gallois.Prêté sans option d'achat par le Real Madrid à Tottenham en septembre dernier, Gareth Bale peine à retrouver son meilleur niveau.évoque même un possible retour à Madrid et ce, plus tôt que prévu. Alors qu’il était venu se relancer après deux dernières saisons à jouer au golf en Espagne, il est assez difficile d’apercevoir Gareth Bale sur le pré ces derniers temps.Barré par le duo infernal Harry Kane-Son Heung-min et ralenti par une blessure au genou, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions n’a disputé que 625 minutes de jeu en 12 matchs. S’il affirme se sentir bien à Londres, Gareth Bale voudrait malgré tout jouer plus. Mais il doit également se montrer plus décisif, lui qui n’a inscrit que trois petits buts depuis le début de la saison.Encore en course dans toutes les compétitions (Championnat, Ligue Europa, Carabao Cup, FA Cup), José Mourinho va devoir compter sur l'intégralité de son effectif, y compris Gareth Bale, afin d'être le plus compétitif possible. Mais si les statistiques ne suivent pas, il ne serait pas improbable que le Gallois revienne en Espagne.Pas sûr qu’il apprécie.