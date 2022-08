Ganso à Amiens : un partenaire particulier

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. L’épisode 51 est consacré à l’arrivé de Ganso à Amiens. À l’été 2018, le meneur de jeu pose ses valises en Picardie dans un club pas habitué à voir un joueur de ce calibre débarquer. Si le Brésilien s’accommode de la tranquillité picarde et ne cherche pas à attirer la lumière sur lui, il en oublie de briller sur le terrain.

« Là où il y a eu une surprise, c’est tout l’engouement qu’il y a eu au Japon. »

Japon, campagne et chiens

« Les joueurs sentaient que Ganso faisait moins d’efforts que les autres. »

Du mal à chevaucher la Licorne

Le 13 août 2017, pour le premier match de Neymar sous les couleurs parisiennes, les journalistes brésiliens envahissent Guingamp, bourgade des Côtes-d’Armor. Un an plus tard, ils prennent leurs caméras et leurs blocs-notes pour se ruer en Picardie., raconte John Williams, directeur sportif du club amiénois. La cause : Ganso, qui s’engage à Amiens. Ce n’est pourtant pas une destination prévue pour le meneur de jeu, qui brille aux côtés du Ney à Santos . Pour le joueur promis à un grand avenir, le saut vers l’Europe ne se passe pas bien. Débarqué à Séville à l’été 2016, il se contente de regarder ses partenaires : seize matchs toutes compétitions confondues la première saison, onze celle d’après..., se souvient John Williams. Pour remplacer Gaël Kakuta, parti au Rayo Vallecano, le Brésilien devient la piste numéro un. Le 31 août, les Andalous acceptent de céder leur joueur en prêt tout en payant son important salaire. En signant à Amiens, Ganso ne privilégie pas la solution la plus lucrative. Gláuber Berti, ancien défenseur impliqué dans la transaction , l'explique pour UOL :(NDLR, Giuseppe Dioguardi, l’agent du joueur)L’arrivée de Ganso permet à Amiens d’être placé sur une carte par les fans de football, et cela a des conséquences inattendues pour John Williams :Paradoxalement, si les faits et gestes du meneur de jeu en Picardie sont scrutés par toute la planète, les Amiénois le laissent faire sa vie. Cela tombe bien, il n’attend que ça, lui qui est sollicité en permanence depuis ses débuts à Santos à 19 ans., relance le directeur sportif.Calme et posé dans la vie, Ganso l’est aussi dans le vestiaire où il n’apporte pas une touche de bling-bling comme son ami Neymar., appuie John Williams, encore des étoiles dans les yeux. Comme ce dernier, Christophe Pélissier et ses coéquipiers apprécient sa mentalité. Mais l’ancien entraîneur d’Amiens apporte une nuance :Si tout se passe bien pour Ganso dans sa nouvelle vie picarde, c’est une fois les crampons chaussés que cela ne se déroule pas comme prévu : treize matchs, trois passes décisives et zéro but. Les stats en France, toutes compétitions confondues, de Paulo Henrique Chagas de Lima ne sont pas à la hauteur de sa réputation. Le Brésilien a-t-il perdu de sa magie, en traversant l’Atlantique ?, détaille Christophe Pélissier.L’ancien coach de Luzenac se demande si ses coéquipiers ne le voient pas comme le sauveur :"On va faire un peu moins d’efforts, car Ganso va nous faire des miracles à lui tout seul."Titulaire seulement cinq fois en Ligue 1, Ganso ne parvient pas à enchaîner. Jusqu’à la fin de l’aventure, en décembre. Après avoir refusé de se déplacer à Guingamp il quitte le club direction son Brésil natal et Fluminense . Mais si le meneur de jeu délaisse la France, c’est pour des raisons familiales, dit-il. Il laisse en tout cas à Amiens des regrets, sportivement parlant., conclut Christophe Pélissier. John Williams :Il aura manqué une bonne dose de savoir-faire, à ce partenaire si particulier...