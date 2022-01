C'est un Darboe roman

Face au Cameroun, ce samedi à 17 heures, la Gambie s’apprête à faire un nouveau pas de géant, en disputant son premier quart de finale dans une CAN. Les Scorpions pourront compter sur son régulateur Ebrima Darboe, milieu de terrain talentueux, au passé tourmenté.

« Il fallait absolument que l’un d’entre nous quitte le pays pour s’en sortir, c’était primordial. Dès lors, j’ai décidé de partir. »

Adolescence, Libye et ballon

« En Libye, j’ai connu la torture, j’ai été maltraité. Je mangeais deux bouts de pain par jour. On était gardés là-bas parce que les gens qu’on avait payés n’avaient pas donné l’argent aux passeurs. Cela a duré plus d’une semaine, mais c’était très dur. »

Grandir, toujours plus vite

La lumière romaine

En débarquant en terres camerounaises début janvier, la Gambie avait déjà réalisé l’exploit. Celui de participer à sa première Coupe d'Afrique des nations. Pas vraiment attendue et rarement évoquée, la sélection de Tom Saintfiet se targuait malgré tout de disposer de quelques têtes connues, à l’image d’Omar Colley, Saidy Janko, Musa Barrow ou Assan Ceesay. Et au milieu de ce contingent, une jeune pousse : Ebrima Darboe. À 20 ans, le pensionnaire de la Roma peut en effet savourer cette surprenante et honorable tournée internationale. Lui pour qui rien n’aura jamais été simple.L’histoire d’Ebrima Darboe rassemble en elle le vécu de plusieurs milliers de gamins africains. Bercé par le football, celui qui cite Toni Kroos en modèle pour son calme et sa simplicité commence son parcours dans les rues de Bakoteh, son village natal. Uninné, qu’il tente d’améliorer en rejoignant l’équipe de la ville d’à côté : le Gambinos Football Club de Mandinari. Mais comme pour beaucoup d’enfants du continent, le sport reste une échappatoire à d'autres soucis. Élevé par une mère seule, aux côtés de son frère et de ses deux sœurs, le petit garçon est surtout marqué par le décès prématuré de son père.Vaquant au gré de cet environnement complexe, à pile ou face, le bouleversement intervient à l’orée de l’année 2015. Devant un avenir assombri en Gambie, Ebrima décide de s’exiler. Problème, il n’a alors que 14 ans., déclarait-il à l’ANSA.Seul, dans un bus depuis Banjul, la capitale, l’adolescent traverse le Sahel en mettant le cap vers la Libye., décrit l’intéressé.Les geôles de Tripoli sont le théâtre d’exactions en tous genres, auxquelles n’échappe pas le pauvre Ebrima., poursuivait-il pour RFI.Une éternité qui aura finalement duré trois mois, entre le départ de Banjul et l’arrivée en Sicile tel qu'évoqué pourMalade et en état de choc psychologique, Ebrima aura vu son innocence enfantine laisser place à la cruauté adulte.Dans la région romaine, à Rieti, Darboe est pris en charge par la SPRAR (Association de protection pour réfugiés et demandeurs d’asile). Et le naturel n’étant jamais loin, il acquiert une licence dans la Botte, à l’ASD Young Rieti.Alors loin des prérogatives liées aux entraînements, sa vie va pourtant bel et bien changer sur le rectangle vert. Convié à un tournoi amical organisé par son club, « Ebri » tape dans l’œil des scouts de l’AS Roma. Parmi eux, Miriam Berrutti, dit-il.À 16 ans, en juin 2017, le Gambien intègre ainsi l’académie de la Roma avant de rejoindre la Primavera en 2019, sous la houlette d’Alberto de Rossi, papa de Daniele.Ultime clin d’œil : à 500 kilomètres de là, du côté de Vérone, Musa Juwara, compatriote au parcours similaire point par point , intègre quant à lui les rangs du Chievo. Loué pour ses qualités de relance et son jeu épuré, Ebrima ne tarde également pas à s’immiscer dans le groupe professionnel romain, dirigé par José Mourinho. Des apparitions sporadiques avant la récompense ultime, le 2 mai 2021. Convoqué une première fois sur le banc face à Milan le 27 octobre 2019, « Ebri » est cette fois lancé dans le grand bain, entrant dans les dix dernières minutes d’une défaite contre la Sampdoria (2-0) avant, quelques jours plus tard, de devenir le premier joueur né au XXIsiècle à débuter dans un(victoire 2-0).Une introduction au monde professionnel, avant de rejoindre définitivement la formation. Le rêve, longtemps enfoui, s’est donc enfin réalisé. Aujourd’hui, la vingtaine à peine entamée, Darboe a de nouveaux vœux. De ceux qui lui permettront d’offrir à cette rafraîchissante sélection de Gambie, l’occasion de marquer le monde. Un honneur supplémentaire, pour celui qui est devenu international il y a désormais un an, au soir d’un succès contre le Niger.Ebrima l’introverti (6 sélections jusque-là), exprimera à coup sûr l’étendue de son talent quand le moment sera venu. Le moment de voir les Scorpions piquer au vif.