Gambardella : Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne et Bordeaux qualifiés

? #CoupeGambardellaLa joie des #U19 après la qualification pour les demi-finales de la Coupe Gambardella ! ?Fiers de vous les petits ?⚡️ #MHSCOL pic.twitter.com/VuURnKSyvF — MHSC (@MontpellierHSC) 17 mars 2019

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les quarts de finale de la Coupe Gambardella se jouaient cet après-midi et c'est le Sud-Ouest qui sera à l'honneur pour les demi-finales, puisque Toulouse, Montpellier Bordeaux et Saint-Étienne se sont qualifiés.Dans le premier match de la journée, les Pitchouns du TFC ont éliminé Tours grâce à une victoire nette, 2-0. Comme les pros, Montpelliérains et Lyonnais s'affrontaient ce dimanche après-midi, mais contrairement à leurs aînés, c'est Montpellier qui l'a emporté, 2-0.Dans la troisième demi-finale, les Verts pensaient avoir fait le plus dur en rentrant aux vestiaires avec deux buts d'avance. Mais c'était compter sans le LOSC qui est revenu au tableau d'affichage en un quart d'heure avant d'être assommé par le troisième but de l' ASSE à quinze minutes de la fin du match. Enfin, Bordeaux a disposé facilement du RC Lens sur la plus petite des marges, 1-0.En demies, le 7 avril, Toulouse affrontera Montpellier quand Saint-Étienne recevra Bordeaux