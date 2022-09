SOFOOT.com // Video // Premier Poto // Ep.1 // Bakambu & Pereira

Quand la célébrité s'est installée, que la carrière est en place et que tout a l'air de rouler, que reste-t-il des vieilles amitiés ? Comment les gérer quand le pote en question n'a pas hérité du même sort ? C'est tout l'objet de Premier Poto, le nouveau programme produit par So Foot dans lequel un joueur professionnel et l'un de ses très bons amis répondront à nos questions sur leur vie, leur trajectoire, leurs souvenirs... Et pour s'amuser un peu, on leur a même concocté un petit jeu qui s'appelle Les Z'amis. Pour ce premier épisode, Cédric Bakambu, transféré de l'OM à l'Olympiakos, et Quentin Pereira, meneur de jeu flamboyant du CA Vitry, se sont prêtés à l'exercice.