Galtier, la conquête du Nord

Un an après son arrivée sur le banc lillois, Christophe Galtier a été prolongé jusqu'en 2021. La suite logique d'une première année mouvementée, qui aura débuté par les galères d'une opération maintien pour se terminer sur une première partie de saison remarquable en Ligue 1. L'ancien coach stéphanois peut désormais rêver de Ligue des champions et pourquoi pas faire évoluer son image d'entraîneur défensif.

Le grand redressement

« La possession de balle, c’est du blabla »

Par Clément Gavard

Essayer Christophe Galtier, c’est l’adopter. Demandez aux Stéphanois ou demandez aux Lillois. Dans le Forez, l’entraîneur de 52 piges s’est fait une place dans le cœur des supporters des Verts . Dans le Nord, il lui aura fallu seulement quelques mois pour séduire son monde, fort d’un maintien inespéré en poche et d'un début de saison fracassant dans sa besace. Résultat : le LOSC a officialisé la semaine dernière la prolongation de son bail pour deux années supplémentaires , soit jusqu’en 2021. Une belle marque de confiance. «, s’est réjoui le président lillois sur le site officiel.. » Et si Galtier était finalement le coach idéal pour mener le fameux projet « LOSC Unlimited » au sommet ?Il faut dire que les nouveaux dirigeants lillois avaient d’abord misé sur un profil bien différent avec Marcelo Bielsa. Mais le mariage n’a pas du tout fonctionné et Galtier a débarqué fin décembre 2017 pour jouer le pompier de service. Galtier et son pragmatisme, sa connaissance de la Ligue 1 et surtout sa réputation d’entraîneur défensif. Tout l’inverse du technicien argentin. Qu’importe : l’ancien défenseur commençait à avoir des fourmis dans les jambes, un peu plus de six mois après avoir quitté l’ASSE. «» , affirmait-il lors de sa première prise de parole en décembre. Un repos bienvenu avant de s’embarquer dans la galère lilloise. Pour un premier bilan mitigé, entre la satisfaction d’un maintien inespéré dans l’élite (17place) et un résultat comptable à peine meilleur que celui de Bielsa (19 points en 19 matchs)., s’était agacé Galtier après l’ultime défaite de la saison à Saint-Étienne (5-0) . » Avec ou sans lui ? La question pouvait légitimement être posée. «, confiait-il récemment dans les colonnes de(Campos)"Je vais te trouver des gens qui te correspondent dans la manière de travailler." » Pas le temps de se reposer, Lille n’a pas tardé à passer des paroles aux actes en réalisant un mercato malin et séduisant validé par Galtier. Au point d’être aujourd’hui le solide dauphin de l’intouchable Paris Saint-Germain en Ligue 1, au rythme d’une moyenne de deux points par match.Un redressement express plutôt surprenant, mais finalement pas très étonnant quand on connaît la capacité de Galtier à tirer le meilleur d’un effectif bien fourni. Le technicien a installé un 4-2-3-1 cohérent et parfaitement rodé pour exploiter la vitesse de son secteur offensif, à l’image de l’infernal trio Bamba-Ikoné-Pepe. Alors, quid de cette réputation d’entraîneur défensif que se traîne le natif de Marseille depuis plusieurs années ? Une chose est sûre, il n’a certainement pas oublié ses principes de base, Galette insistant souvent sur la discipline tactique et le travail défensif de son équipe en conférence de presse. Après un mois sur le banc du club nordiste et une défaite à Troyes (1-0), il avait donné le ton : «. » Du Galtier dans le texte, loin de l’idéal bielsiste.Mais il s’agit de ne pas l’enfermer dans une case réductrice. Oui, Galtier sait également faire jouer son équipe au foot. En tout cas, il a pour l’instant su profiter des qualités de ses attaquants pour faire des différences et s’imposer comme une équipe de contre redoutable dans l'Hexagone. Problème : les adversaires ont désormais compris le petit manège lillois et se ramènent au stade Pierre-Mauroy avec un bloc bas, obligeant le LOSC à faire évoluer sa palette. «, a admis Galtier sur beIN Sports dimanche.. »La preuve qu'il refuse de se reposer sur les acquis d'une phase aller réussie. La preuve, aussi, qu'il aimerait ne plus être considéré comme un simple poseur de bus, afin d'être définitivement adopté en France.