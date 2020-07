Galtier confirme l’intérêt porté à Burak Yılmaz

Christophe Galtier : « Yılmaz ? Après le départ de Loïc Rémy, on cherchait un joueur d'expérience. Le projet a l'air de l'intéresser, c'est un profil que Luis m'a présenté et qui m'intéresse. Si il venait à nous rejoindre il y aura d'autres arrivées à ce poste là. » pic.twitter.com/QE2JsoskQG — BeFoot (@_BeFoot) July 23, 2020

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Yazici, Çelik et maintenant Yılmaz... Lille adore le Bosphore.Après les inévitables départs de Victor Osimhen et Loïc Rémy, le LOSC cherche à se renforcer devant, et la rumeur grandissante de cette semaine évoque un certain Burak Yılmaz. À 35 balais, l’avant-centre du Beşiktaş sort d’une saison à 25 buts et s’affiche encore comme le potentield’un club qui joue gros. Selon les médias turcs NTV Spor et, Yılmaz serait en direction de Lille pour y signer un bail de deux ans. Et d’après vous, quelle est la meilleure manière de vérifier la véracité d’une rumeur ? Et bah de demander si c’est vrai.Christophe Galtier s’est donc pris au jeu et a répondu de la plus authentique des manières à une question portant sur la rumeur Yılmaz., juge-t-il, avant d’exercer une comparaison rassurante.Christöf Geüleütiek.