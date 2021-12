Galatasaray résiste à la Lazio, l'Étoile rouge passe aussi

Heureusement que le Celtic était là pour égayer la soirée. La moitié des buts de ce multiplex de Ligue Europa a été inscrite sur la pelouse à Glasgow, où le vice-champion d'Écosse a battu le Betis dans un match pour du beurre (3-2). L'essentiel était ailleurs pour Galatasaray et l'Étoile rouge, qui rallient directement les huitièmes de finale grâce à leurs matchs nuls respectifs. La Lazio, Braga et le Dinamo Zagreb devront quant à eux passer par un barrage. Midtjylland et le Rapid Vienne poursuivront leur parcours européen en Ligue Europa Conférence, comme l'OM.

Dans la finale du groupe E, Galatasaray a contenu la Lazio et conservé sa première place. Les Romains ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, à l'image de leur capitaine Ciro Immobile, mais rien n'y a fait : la défense stambouliote n'a pas craqué (0-0). Les positions restent donc inchangées et ce sont bien lesqui devront se coltiner un barrage. Dommage. Pas de changement non plus dans le groupe G, et pour cause, toutes les places étaient d'ores et déjà figées. Le dernier de la classe, Ferencváros, a sauvé l'honneur en prenant les trois points contre Leverkusen. Sans Florian Wirtz ni Patrik Schick, ménagés, le Bayer a marqué à deux reprises. Deux buts signés Panagiotis Retsos (24) et Paulinho (57), mais refusés. Les Hongrois ont finalement raflé la mise grâce au coup de tête de l'ancien Angevin Aïssa Laïdouni (82).Le Celtic a de son côté aligné une quatrième victoire TCC en prenant le dessus sur le Betis (3-2). Lesont mené deux fois, grâce à une tête de Stephen Welsh (3) puis au jeune Ewan Henderson, tout juste entré (72). Sauf que les Andalous sont à chaque fois revenus. Le malheureux Scott Bain a marqué dans son propre but après avoir renvoyé une frappe de Borja Iglesias (69), lequel a ensuite fait lui-même le boulot (74). Le Celtic a eu le dernier mot grâce à un autre, David Turnbull, sur penalty (78). Le Betis termine néanmoins deuxième, devant les Écossais. Le groupe F avait de quoi offrir une sacrée foire d'empoigne, l'Étoile rouge, Braga et Midtjylland se tenant en seulement deux points au coup d'envoi. Le champion de Serbie a tiré les marrons du feu en accrochant les(1-1). Iuri Medeiros a lancé les hostilités en envoyant le cuir au ras du poteau (4), mais il a fallu attendre le deuxième acte pour que son compère Galeno ouvre le score, transformant un penalty obtenu à la suite d'une main de Marko Gobeljić (52). L'Étoile rouge a répondu sur un autre penalty, d'Aleksandar Katai (70). Suffisant pour garder la première place puisque le Midtjylland de Jonas Lössl n'a pas réussi à se défaite de Ludogorets (0-0), malgré une barre transversale (84).Dans le groupe H enfin, le duel à distance entre le Dinamo Zagreb et Genk a tourné à l'avantage des Croates. Ces derniers ont battu West Ham pour s'offrir la deuxième place du groupe H. David Moyes avait logiquement fait tourner, titularisant pour la toute première fois Jamal Baptiste (18 ans), Emmanuel Longelo (20 ans) et Sonny Perkins (17 ans). Le Dinamo a su en profiter, mis sur orbite par une frappe stratosphérique de Mislav Oršić, sur laquelle Alphonse Areola n'a rien pu faire (4). Quart-de-finaliste de la dernière édition, le Dinamo peut encore espérer faire aussi bien cette saison. Dans le même temps, Genk s'est fait surprendre par le Rapid Vienne. Deux passes ont suffi pour que Robert Ljubičić conclue un contre éclair (29). Bilan des courses : le Dinamo termine deuxième, le Rapid troisième et Genk repart les mains vides.