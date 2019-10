Galatasaray-PSG : quel accueil après les bagarres de 2001 ?

Entre 700 et 800 supporters parisiens sont attendus dans le secteur visiteurs de la Türk Télécom Arena ce mardi soir. La dernière fois que le PSG a affronté Galatasaray, en 2001, des bagarres avaient éclaté en tribune au Parc des Princes. Quid des retrouvailles entre supporters à Istanbul ?

Par Andrea Chazy et Florian Lefèvre, à Istanbul

Il est environ 13h, ce mardi, lorsque l’appel à la prière du muezzin résonne dans les hauts-parleurs de la mosquée du Sultanahmet – plus connue sous le nom de « Mosquée bleue » . Une fois le rendez-vous avec leur divinité honoré, une dizaine d’hommes vêtus d'une djellaba s’échappe de l’une des merveilles d’Istanbul. Sous leur tenue de prière, ils sont habillés en ultra. À leur poignet droit, un bracelet blanc avec le logo de la Ligue des champions. Direction le Palatium Cafe, à quelques ruelles de là. C’est le point de rendez-vous des 700 à 800 supporters parisiens attendus dans le secteur visiteurs de la Türk Télécom Arena.À l’intérieur du café, les tables font office de bureau improvisé pour le service de billetterie. En terrasse, ils sont une cinquantaine installés dans des canapés autour d’une chicha ou d’une bière, sous un soleil de plomb. T-shirt noir et lunettes de soleil, un homme contrôle l’entrée : «» . Car le QG parisien est sous surveillance. Il est même censé avoir été tenu secret.Le PSG, qui a délégué l’organisation aux autorités locales, a envoyé des consignes à tous ceux qui voulaient faire le déplacement avant le départ. «» , expliquait le club dans un email.Dans un coin d’ombre du Palatium Cafe, Matthieu et Kévin, arrivés dans la nuit de dimanche à lundi en provenance du Luxembourg, se sentent à l’aise dans la mégapole stambouliote : «, explique le premier cité.» Même constat pour Mike, croisé dans un magasin à la virgule non loin du lycée de Galatasaray : «» Rien à voir avec l’ambiance explosive qui animait les deux camps de supporters lors des derniers PSG-Galatasaray.La première confrontation PSG-Galatasaray remonte à la saison 96-97, en C2. Des bagarres éclatent en dehors du stade entre hooligans de Boulogne et visiteurs. Mais les affrontements les plus marquants ont lieu lors des retrouvailles en Ligue des champions, quelques années plus tard. Ce 13 mars 2001, le PSG reçoit Galatasaray dans un match sans enjeu. Éliminés après la tragique défaite de La Corogne, les Parisiens concluent la deuxième phase de poules de la Ligue des champions face à des Stambouliotes déjà assurés de rallier les quarts de finale.Alors que Paris mène 2-0 grâce à un doublé du Brésilien Christian, l’arbitre interrompt le match en début de seconde période car il y a du grabuge en tribune. Les supporters de Galatasaray ont rempli le secteur visiteurs situé à l’époque dans l’ancienne tribune F, mais les affrontements vont surtout avoir lieu entre ultras parisiens du virage Auteuil et la diaspora turque présente en masse dans la tribune Paris.Capo historique des Lutece Falco, Alexandre, alias Viola, était l’un d’entre eux : «(l’autre groupe ultra parisien en tribune bleu, à l’époque, N.D.L.R.).» Il y a des coups de ceinture et des sièges arrachés qui deviennent des soucoupes volantes. Le match est interrompu 25 minutes. Bilan : 56 blessés et 17 interpellations.Dix-huit ans plus tard, les bagarres du Parc des Princes semblent très loin. Aucun supporter parisien que nous avons rencontrés avant le match n’a senti de l’animosité de la part des locaux. Même son de cloche du côté de Galatasaray «» , synthétise Firat, un quinqua à la carrure épaisse qui était du fight entre les supporters de Gala et de Leeds en 2000. Autre contexte, autre époque.Car, aujourd’hui, Galatasaray accueille à la Türk Telekom Arena. Un stade moderne en bord d’autoroute, qui a succédé au stade Ali-Sami Yen, là où le PSG s’était rendu en 2001. Viola, qui figurait parmi la cinquantaine de supporters parisiens en déplacement, se souvient d’un «» dans l’ancienne forteresse de Galatasaray. «, remet l’ancien ultra.» Une ambiance inoubliable, c'est ce que les supporters parisiens espèrent retrouver ce mardi soir. À l'heure de la prière de la fin d'après-midi, c'était l'heure pour eux de monter dans des navettes spécialement affrétées pour rejoindre le stade stambouliote.