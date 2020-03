Galatasaray et le Beşiktaş se quittent sur un triste nul

Galatasaray (4-3-3) : Muslera - Mariano, Donk, Marcão, Saracchi - Seri, Lemina, Belhanda (Bayram, 46e) - Feghouli, Falcao (Andone, 91e), Onyekuru (Akbaba, 89e). Entraîneur : Fatih Terim.



Beşiktaş (4-2-3-1) : Karius - Gönül (Lens, 63e), Vida, Ruiz, Erkin - Elneny, Hutchinson - Boyd, Boateng (Ljajić, 67e), Nkoudou (Diaby, 91e) - Yılmaz. Entraîneur : Sergen Yalçın.

Galatasaray rate le coche.En s'imposant ce dimanche dans ce derby d'Istanbul, Galatasaray pouvait revenir à un point de Trabzonspor et de Başakşehir, dont la rencontre un peu plus tôt dans l'après-midi s'était soldée par un match nul (1-1) . Raté, Beşiktaş est venu prendre un point au bout de l'ennui à la Türk Telekom Arena.Dès la 8minute, Loris Karius - toujours aussi adepte des boulettes - manque sa sortie et transforme sa surface de réparation en ring de boxe. Sa grande patate de forain en pleine mâchoire de Donk n'est cependant pas sanctionnée d'un penalty. Au cours d'une pauvre première période, Yılmaz croit donner malicieusement l'avantage au Beşiktaş en trompant Muslera dans un angle fermé, mais son but est finalement refusé pour un hors-jeu au départ de l'action (28). Malgré un dernier coup franc de Seri qui titille la lucarne adverse dans le temps additionnel, les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge.La rencontre, jouée à huis clos et sous une pluie battante, s'ouvre un peu plus en seconde période. Cinq minutes après le retour des vestiaires, la tête plongeante de Falcao frôle le montant du gardien adverse, avant que Nkoudou ne lui réponde de l'autre côté du terrain, en manquant son face-à-face avec Muslera. Galatasaray accélère petit à petit pour tenter de forcer le verrou adverse. Le dernier quart d'heure débute par un arrêt impeccable de Karius sur une frappe d'Onyekuru, puis par une double occasion en or manquée par Bayram et Feghouli (78). Dans les derniers instants de la partie, le Beşiktaş est proche de réaliser le hold-up parfait avec une reprise d'Hutchinson sur corner, finalement captée par Muslera (86). La messe est dite : malgré les espaces, les deux équipes n'ont jamais su trouver la faille à force d'enchaîner les imprécisions techniques. Résultat, Galatasaray reste à trois unités des deux leaders, pendant que son adversaire du jour reste six longueurs derrière.Triste, ce derby.