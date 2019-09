Galatasaray chope un point à Bruges

FC Bruges (4-3-3) : Mignolet - Mata, Mitrović, Deli, Ricca - Vormer, Rits (Balanta, 85e), Vanaken - Dennis (Diagne, 73e), Okereke (Openda, 60e), Diatta. Entraîneur : Philippe Clement.



Galatasaray (4-3-3) : Muslera – Mariano (Özbayraklı, 89e), Marcao, Luyindama, Nagatomo – Seri (Donk, 93e), Nzonzi, Lemina (Mor, 60e) – Feghouli, Falcao, Babel. Entraîneur : Terim.

MR

Le FC Bruges peut avoir des regrets.Avant le choc du groupe A entre le PSG et le Real Madrid ce mercredi soir, le FC Bruges et Galatasaray s'affrontaient dans un stade Jan-Breydel en pleine euphorie. Séduisante, entreprenante et globalement dominatrice, la Venise du Nord n'est pas parvenue à venir à bout du champion de Turquie en titre (0-0).Pourtant, les joueurs de Philippe Clement ont beaucoup tenté lors de cette rencontre. Mais Emmanuel Dennis, David Okereke et Loïs Openda ont vendangé quand Fernando Muslera n'était pas sauvé par sa barre transversale. Si les Flamands n'étaient pas loin d'obtenir un penalty en fin de rencontre, ils concèdent quand même un match nul qui ne fait pas leurs affaires.Celles des Stambouliotes non plus.