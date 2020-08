Gaitán atterrit à Braga

QB

Nicolás Bragaitán.Quatre ans après, Nico Gaitán est de retour au Portugal. Révélé sous le maillot du Benfica, où il a joué de 2010 à 2016, l'international argentin s'est engagé avec le SC Braga. Libre, l’ancien Lillois a paraphé un contrat d’un an, avec une année supplémentaire en option. On vous laisse admirer le clip de présentation du club, digne du trailer d’un film de Liam Neeson (avec moins de coups de feu, on vous l’accorde).S'il arrive à jouer plus de 50 minutes, il aura déjà fait mieux qu'au LOSC.