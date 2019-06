Gagner... puis savourer

Pour Corinne Diacre, le match face au Brésil n’est rien de plus qu’ « un huitième de finale » . Vraiment ? La sélectionneuse a en tout cas pris le parti de laisser l’émotion de côté, ce qui peut faire tache dans un rendez-vous aussi important que la Coupe du monde. Mais cela n’enlève rien à la détermination des Françaises à aller jusqu’au bout. Peu importe la manière.

Pas de place pour les émotions

Le changement, problème ou dilemme ?

Par Julien Duez, au Havre

C’est vrai qu’il faisait chaud au Havre, mais la salle de presse du stade Océane était déjà bien climatisée. Pas besoin de remettre un coup de froid. C’est pourtant ce qu’a choisi de faire Corinne Diacre lors de la conférence d’avant-match, pour laquelle nombreux étaient les journalistes – pas seulement français – à avoir fait le déplacement. Difficile en effet de ne pas avoir des étoiles dans les yeux, au vu d’une affiche dont le seul intitulé suffit à en faire rêver plus d’un : France-Brésil.On peut d’ailleurs le répéter à l’infini : France-Brésil, France-Brésil, France-Brésil... L’évocation de cette confrontation s'accompagne de ce petit quelque chose de magique que bien peu de nations arrivent à provoquer, dans l’Hexagone. Mais pas chez Corinne Diacre : «» Ambiance.On commence à connaître le personnage, dont les conférences de presse sont loin d'être l'exercice préféré. Mais ce samedi, Corinne Diacre s'est enfermée dans la peau de son personnage froid et insensible. À mille lieues de l'engouement qui habite le public nouvellement conquis par cette équipe de France féminine. À la question de savoir quel sentiment elle retirait de son séjour havrais, la sélectionneuse a réchauffé sa réponse lâchée dix jours plus tôt à Nice : «Alors, un coup de bluff psychologique, cette fermeture émotionnelle ? Corinne Diacre n’a en tout cas pas voulu dévier du volet sportif, notamment à l’évocation du match qu’elle a disputé face à laen 2003 (1-1) lors de la phase de poules de la première Coupe du monde disputée par les Bleues : «» Pour les émotions, il fallait se tourner vers Amandine Henry. Laquelle a timidement confié ce que lui évoquait le fait de rencontrer le Brésil, elle dont la victoire des garçons en 1998 compte parmi les premiers souvenirs de ballon rond : «Là où tout le monde accorde ses violons, c’est pour dire qu’une nouvelle compétition a déjà commencé avec ce huitième de finale. Et face au Brésil, la France part favorite. En tout cas sur le papier. En huit affrontements, les Bleues ont battu trois fois laet partagé cinq fois l’enjeu. La dernière fois, c’était à Nice au mois de novembre dernier et les Françaises l’avaient facilement emporté 3-1. Un match que se rappelle bien Aïssatou Tounkara, titulaire ce soir-là : «» Un tout autre match également sur le plan tactique. À l’Allianz Riviera, les Bleues avaient évolué en 3-4-3. Et non en 4-2-3-1, comme c’est le cas depuis le début du tournoi. «» , a rappelé Corinne Diacre. Non sans ajouter : «Faut-il y voir une réponse aux difficultés rencontrées par les Bleues face au but ? La sélectionneuse ne nie pas le problème : «» Nouveau coup de bluff ? Encore une fois, seule la vérité du terrain donnera la réponse. «» Tant pis si Corinne Diacre a choisi de reléguer les émotions au second plan, au profit de l’efficacité à tout prix. En cas de sacre final, les supporters auront quatre ans pour savourer la première étoile.