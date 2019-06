Thiney, petite inspiration

Alors que Corinne Diacre a donné les clés du jeu des Bleues à Gaëtane Thiney, les trois matchs de poule ont permis de confirmer les qualités de la joueuse du Paris FC sur coups de pied arrêtés mais aussi ses énormes difficultés dans le jeu.

1

Thiney dans le guidon

Un coup de Tatane dans la fourmilière

Par Mathieu Rollinger

Propos recueillis par MR et MB, sauf mentions.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une fois encore, c’est elle qui vient tenir tête aux journalistes. Les joues encore rougies mais les arguments déjà clairs dans sa tête et le discours rôdé, Gaëtane Thiney tente de rassurer sur la prestation décevante des Bleues face au Nigeria. «» , promet-elle face aux premiers doutes émis sur le niveau de cette sélection, invaincue en phase de poule mais si peut convaincante dans son plan de jeu avant d’attaquer les matchs à élimination directe face au Brésil, dimanche., se projette-t-elle.» Mais si, en bonne communicante, elle assure avec poigne le rôle de service après-vente du collectif, Gaëtane Thiney semble esquiver tout ce qui concerne sa propre prestation. Et quand on lui demande pourquoi, sur ses corners du soir, elle n’a pas cherché à mettre plus de ballons dans la boîte, elle se braque. «, rétorque-t-elle dans un rire jaune.Titulaire inamovible depuis le début de la compétition, et lors de neuf des dix matchs des Bleues en 2019, la meneuse s’est montrée plus que brouillonne contre le Nigeria. Peut-être encore plus que face à la Corée du Sud ou la Norvège, ne pouvant cette fois pas s’appuyer sur Eugénie Le Sommer, l’autre animatrice du jeu, remplaçante à Rennes. Seulement 45 ballons touchés tout en étant au coeur du jeu — sa moyenne depuis le début de la compétition —, 70% de passes réussies, aucun tir cadré sur cinq tentatives — clairement la partie où elle a eu le plus d’opportunités (1 contre la Corée, 0 contre la Norvège) — et 22% de duels gagnés, Thiney était dépassée. Certes, on peut reconnaître sa vista. Le problème réside plus dans la réalisation de tout ces projets, ainsi qu’un cruel manque de vitesse d’exécution.À l’heure de jeu par exemple, elle fût trouvée sur un centre en retrait de Delphine Cascarino, parfaitement lancée par une transversale de Wendie Renard. Seule à douze mètres du but, la joueuse du Paris FC a pourtant envoyé sa reprise dans les panneaux publicitaires, ouvrant trop son pied gauche. «» , s’excusait-elle. Corinne Diacre a remarqué les difficultés de son numéro 10 depuis le début de la compétition mais ne la charge pas : «, replaçait la sélectionneuse lundi soir.» Et ce malgré la passe décisive contre la Corée, et en dépit du fait que la quatrième meilleure buteuse de l’histoire des Bleues (58 pions en 159 sélections) court toujours après un premier but dans une grande compétition depuis les JO 2012. Tant de signaux de faiblesses qui remettent en question sa place dans le système de Diacre.L’ancien sélectionneur Philippe Bergeroo avait lui tranché et n’avait pas retenu Gaëtane Thiney pour les JO 2016. L’épisode avait marqué «Je garde la forme, même si j’aurais aimé qu’elle soit olympique. Objectif CDM 2019» Gaëtane a été mise de côté lors des six premiers mois de mandat par Corinne Diacre, s’est accrochée, pour finalement revenir comme un élément clé des Bleues. La preuve d’une certaine force mentale, pour celle qui travaille avec une psychologue du sport. Dans cette équipe, celle qui est internationale depuis 2007 apporte aujourd'hui toute son expérience, assume son statut leader et d'ambassadrice de son sport, elle qui porte le reste de l'année la casquette de conseillère en charge du développement du foot chez les enfants à la DTN.Un profil atypique, certes, mais qui ne doit pas être exempté par les critiques. Et pour aller plus loin dans la compétition, réussite à briser ce plafond, il faudra certainement réfléchir à utiliser cette joueuse polyvalente autrement que dans ce rôle de meneuse, calée derrière l’attaquante de pointe. «, reconnaissait-elle àavant la compétition.» Ce fameux équilibre, serait il peut-être trouvé par les Bleues dans un autre dispositif, avec ou sans Gaëtane Thiney. Dommage de s'en rendre compte maintenant, les prochaines échéances ne laissent plus de temps pour les réglages.