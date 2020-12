Laura, tant à apprendre de toi

« J'allais le chercher chez lui pour l’entraînement et les matchs, j’ai dû beaucoup batailler sur les horaires, et on n’était jamais à l'abri qu’il n’y ait pas ses chaussures de foot dans son sac. »

Orne to be alive

« Il était proche de passer pro à Lorient, avant sa bêtise. Il avait les clés, mais pas encore la tête. »

Merlu pas frais

« Les gens étaient réticents car Gaëtan, c’est une attitude et un look particulier. C’était dents en argent à la Joey Starr et teinture capillaire. »

Attaquant attachiant

« C’est quelqu’un qui paraît un peu fermé, comme ça. Mais dans le lien, il est finalement très ouvert. Les autres sont venus à lui, lui est venu aux autres. »

Un profil à la Joey Starr

Dans les pas de Giroud ?

Par Maxime Renaudet et Matteo Amghar

Tous propos recueillis par MA et MR, sauf ceux de Dramane Dillain issus de Paris-Normandie





Ce mercredi 8 juillet 2020, l'immense domaine de Bois-Guy habituellement prisé des golfeurs est le théâtre d’un tournoi de pétanque mettant aux prises l’effectif du Paris FC à son staff lors d'un stage en Ille-et-Vilaine. Avant de savoir si les Parisiens pourront viser la montée en Ligue 1, les deux meilleures triplettes de la compétition doivent se départager. Contre toute attente, ce n’est pas l’équipe de René Girard, son fils Nicolas et Gérard Bernardet qui remporte la coupe et le panier garni. Mais celle du portier Anthony Maisonnial, du kiné Jean-Pierre Maarek et de la recrue Gaëtan Laura, pas étonné pour un sou par cette victoire contre les Sudistes :Deux mois plus tard, l’ancien attaquant de Quevilly a marqué lors de ses deux premiers matchs de Ligue 2, s'est fait flasher cinq fois à 35 km/h ou plus et s’est imposé dans le onze du PFC à vitesse grand V. Les sollicitations médiatiques ont alors fleuri, mais le jeune Normand repousse poliment toute demande d’interview, préférant parler sur le terrain., explique Anouar, collaborateur de son agent Paul Schianchi.Pourtant, entre une réputation de vilain petit canard à la suite d'une sortie de route à Lorient, des difficultés à se fondre dans le moule du football de haut niveau et des coups de foudre pour certains entraîneurs, le buteur de 25 ans aurait déjà beaucoup de choses à raconter.C'est à Argentan, à dix kilomètres du domicile familial, qu'il commence à mettre à l'amende les défenseurs de l'Orne. À cette époque, la ville de Michel Onfray est encore divisée en deux. D’un côté, l’ASPTT Argentan dont la philosophie est plus tournée vers la formation. De l’autre, l’UF Argentan ( huitième-de-finaliste de la Coupe de France en 1998 ) où débute Gaëtan., rembobine Julien Jean, son éducateur en U12.En moins de quinze ans, il file aux PTT Argentan où Thierry Duval prend le relais :Normal, il empile les buts et réussit deux saisons de haute volée ponctuée par deux finales de Coupe de Basse-Normandie U15, attirant les recruteurs du coin., se souvient Thierry Duval.Pas suffisant puisque le Stade Malherbe de Caen, qui le suit de près depuis deux saisons, ne donnera jamais suite. La faute à son comportement, et à ses résultats scolaires., explique un ami d’enfance.Une réputation accentuée par son éviction de l'équipe U15 de Basse-Normandie, après avoir fait partir un feu dans la chambre qu'il partageait avec un coéquipier lors des sélections.Tête brûlée, Gaëtan veut surtout continuer à mettre le feu sur les pelouses et s’engage en 2011 avec l’US Alençon, plus gros club du département. Initialement prévu pour jouer en U17, il ne tarde pas à taper à la porte de l’équipe première qui évolue en DH et rejoint le centre de formation familial de Lorient en 2013."Ça y est, il est enfin lancé", raconte Thierry Duval, avant d’annoncer la suite.En effet, le joueur de 17 ans intègre le groupe réserve de Franck Haise et claque pion sur pion au point d'espérer un contrat pro. Mais la seconde saison, qu'il commence comme la première - en marquant et en continuant de gagner la confiance de Franck Haise -, Gaëtan Laura ne va pas la finir. Régis Le Bris, directeur du centre de formation, explique :La réalité est légèrement différente car à l'époque, les on-dit du 61 évoquent surtout une histoire de vol de chaussures. Une version que Régis Le Bris ne réfute qu’à moitié :Après son départ de Lorient, nombreux pensent que c'est fini., avoue Jocelyn Laurent, coéquipier lorientais. Revenu sur les terres de sa Normandie natale après six mois d’arrêt, le jeune joueur veut se reconstruire, mais son séjour dans la capitale des Ruines ne sera qu’éphémère., avance Laurent Lesgent, qui l’avait lancé avec Alençon deux ans plus tôt.Retour à la case départ., détaille l'ami d’enfance. Aucun problème, donc, à repartir au plus bas niveau national en s’exilant au FC Évreux 27. Après six mois compliqués, il inscrit 27 buts lors de la saison 2017-2018. Sa rencontre avec Dramane Dillain, le coach ébroïcien, n'y est pas étrangère., expliquait-il, à l’époque.Ses petits écarts du passé semblent loin derrière, même si lors de la demi-finale d’UEFA Region's Cup qu’il dispute avec l’équipe de Normandie, il s’écharpe avec un joueur adverse en fin de match, refusant de lui serrer la main après avoir été balayé toute la rencontre., énonce Amaury Tessier, un de ses coéquipiers en équipe de Normandie.Sa saison à Évreux, ponctuée par un sextuplé lors de l’ultime journée de N3 contre Dives/Cabourg (10-0), lui ouvre malgré tout les portes de la réserve du RC Lens (où il retrouve Franck Haise, pendant une saison) avant de s’engager avec Quevilly Rouen Métropole (N1) à l'été 2019. Manu Da Costa le courtisait et n’a pas écouté les sceptiques :L’actuel coach du Sporting Lyon a eu raison, comprenant comment manager ce talent brut.Après seulement une brève saison, virus oblige, il a déjà l’embarras du choix puisque de nombreux clubs se bousculent. Sûrement un poil rancunier, il décline les avances de Caen et signe un contrat de trois ans avec le PFC. Son premier contrat pro, enfin. Mais pour l’heure, une certaine instabilité saute aux yeux lorsque l’on retrace la jeune carrière de Laura. À l’évocation de cette hypothèse, Manu Da Costa la réfute immédiatement :Aucune limite, et le fantasme de monter en Ligue 1 avec le PFC, club où il s’est ouvert aux autres :, raconte René Girard, fada du joueur.Un discours partagé par tous ses anciens coachs, qui le voient aller plus haut. Dont Girard, qui considère qu’il en a encore sous la semelle et lui rappelle d’une certaine façon Olivier Giroud, de par sa trajectoire. Comme le buteur des Bleus, Laura vient d’en bas et a cravaché. S’il veut pouvoir le défier à la pétanque dans les jardins de Clairefontaine, il va falloir se dépêcher.